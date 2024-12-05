楊茜堯拍劇、湊仔捱更抵夜依然面色好精神好　原來全靠呢個方法

楊茜堯最近在《黑色月光》有出色發揮，精湛的演技將角色演得活現人間，今年重奪視后呼聲高唱入雲。楊茜堯近年雖然幕前作品有所不減少，但並不代表她的工作量會大減，因為除了拍攝劇集，她現時已是兩孩之母，照顧小朋友從來都是一件非常吃力的事情，尤其老公羅子溢繼續幕前工作，家中大小事務楊茜堯都要親自操心，少一點精神與活力都難以應付。

照顧小朋友從來都是一件非常吃力的事情。（IG@tavia_yeung）

除了照顧家庭，楊茜堯還要抽身拍攝《黑色月光》，眾所周知，TVB的拍劇日程排得非常密，而且今次角色張力很大，情緒不斷投入抽離。加上拍完劇回到家中依然要照顧一對小朋友，休息時間肯定不足，日捱夜捱非常傷肝，但她竟然可以保持到精神與活力，但身上卻看不到任何痕跡，非常神奇！

楊茜堯45歲依然充滿活力。（IG@tavia_yeung）

楊茜堯keep到皮膚靚，難怪觀眾也喜歡看她。（TVB柒拾柒工作微博圖片）

當然，任何事都不會沒有原因，原來楊茜堯拍劇前已經一直每日食【Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌護肝】，她表示：「食咗一個星期後，感覺身體已經無咁攰，夜晚好瞓咗。Keep住食咗一段時間，個肝變得健康咗，每晚都一覺瞓到天光，心情亦輕鬆咗，拍完一日戲精神同面色都好好，放工返屋企都仲有energy照顧小朋友同佢哋玩，而且腸道仲好順暢添！」

楊茜堯仍然保持最佳狀態。（IG@tavia_yeung）

現時全球1/5人有脂肪肝，而且開始年輕化，不分男女、身形，原因是人們的日常生活習慣其實都有傷肝行為，在無聲無色下傷肝自己都不知情，包括食外賣、生活大壓力、OT捱夜通頂、飲酒應酬等等，若果沒有一個健康的肝臟，便可能出現多種情況，例如情緒好易忟憎、易攰、睡眠質素下降等等。

肝功能與腸道有關 ，腸同肝是互相關聯，稱為腸肝軸。肝臟和腸道能夠互相溝通，特定益生菌可以直接影響肝臟改善肝功能，當腸道菌群失衡，能影響肝損傷、肝臟發炎的情況。而【康萃樂護肝養肝益生菌】，有齊全球權威腸胃組織WGO認證及醫學界專家推薦，7大護肝專用菌株配方，臨床實證有效以腸肝軸方式，源頭深層護肝健腸，幫助清肝排毒， 1星期消除疲勞 ，2星期面色變得明亮 ，7星期有助降肝脂 、 減低肝指數 ， 更促進腸道健康、抗氧化及提升免疫力。

楊茜堯用家認證，每日服用一粒【康萃樂護肝養肝益生菌】健肝。

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