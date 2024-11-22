甄子丹遭女兒笑走音兼跳老舞　兒子有功夫天份但更愛音樂

甄子丹今晚（22日）出席「亞太青年微電影節2024開幕禮」，他表示除分享經驗外，亦想聽取年輕人嘅諗法，因為作為電影人時刻需要有開放式思維接受新事物，已灌輸到新作品當中。甄子丹提到即將上映嘅新戲《誤判》，與MC（張天賦）、Locker（林家熙）有諗法又夠直接仲好有火，睇好佢哋承繼並發展電影業電影業。

甄子丹大讚MC喺新戲嘅表現。（梁碧玲攝）

講年輕人，又點少得一對仔女，甄子丹表示：「佢哋有時會糾正我，佢哋諗法好得意，又或者我年紀大咗，又或者脫節咗，有時都『哦！原來可以咁樣諗』，所以其實係好需要聽佢哋嘅諗法。」甄子丹表示十分欣賞年青人嘅純真，而且不掩飾表達自己。

甄子丹大讚兒子有音樂天份，睇好佢將來會有一份作為。（梁碧玲攝）

問到仔女有無繼承自己嘅才能，甄子丹表示「我當然想」，但仔女嘅音樂才能比較有天份，又指仔仔有功夫天份，不過似乎無意多作發展。「佢鍾意電影音樂，會將我啲電影音樂拆散再重組。（會唔會一齊玩音樂？）有時喺屋企夾band ，我插咀會畀佢哋笑走音，又成日話我跳啲舞好老，又笑我跟唔到拍子，但個女平時喺屋企唔出聲，不過一上台另一個人，有時我都唔認得佢，呢啲真係天生。」

甄子丹雖然好打得，但音樂天份比較弱，仲不時被一對仔女取笑。（梁碧玲攝）

提到女兒早前在訪問中表示想專心工作，唔打算拍拖，身為爸爸是否舉腳讚成，甄子丹笑言：「呢啲嘢嚟就嚟，佢而家係好愛佢份工作，同埋佢仲細，由佢發掘吓。（有冇同佢約法三章？）我心緊係想，但呢啲嘢真係好難講。」