梁朝偉獲頒榮譽博士罕晒全家福　媽媽超貴氣疑似外甥女貌美似港姐

國際級影帝梁朝偉今日 （23/11）香港科技大學頒授人文學榮譽博士學位，而一同獲頒授的還包括AI人工智能晶片龍頭Nvidia輝達（內地譯為英偉達），共同創辦人暨行政總裁黃仁勳(Jensen Huang），以表彰他們的重大成就和對社會的貢獻。除了太太劉嘉玲，梁朝偉的媽媽，以及妹妹跟丈夫和疑似女兒一家均有到場見證這個重要時刻。

梁朝偉以英語發表感受。（直播截圖）

梁朝偉以英語發表感受。（直播截圖）

梁朝偉太太劉嘉玲以鮮紅色裝束亮相，在台下參與整個頒授儀式。（直播截圖）

劉嘉玲在社交平台分享全家福，見嘉玲以一身鮮紅色打扮好搶鏡，梁媽媽則行頭十足，黑衫配襯翡翠胸針、珍珠耳環及戒子，閃石手錶，並手持黑色銀扣Hermès Kelly 手袋，大方得體，貴氣十足。而妹妹和妹夫分企左右兩邊，嘉玲搭住疑似是外甥女一齊影全家福，外甥女五官精緻，樣貌端莊有幾分似1986年港姐亞軍吳婉芳，好靚女，十足大家閨秀。而梁朝偉與家人合照含羞帶笑，貫徹內歛性格。

梁朝偉與媽媽合照，梁媽媽一身貴氣現身。（IG@carinalau1208）

梁朝偉獲香港科技大學頒授人文學榮譽博士學位。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲一身紅噹噹現身賀老公。（IG@carinalau1208）

梁朝偉與黃仁勳。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲分享梁朝偉獲獎，簡單恭賀寫著：「恭喜梁博士🎓 香港科技大學學位頒授典禮」，網民紛紛留言：「梁朝偉好可愛」、「這個榮譽最難能可貴」、「恭喜恭喜！一切圓滿」。有網民也分享典禮上的照片指：「典禮開始前還在跟朋友聊天，然後突然看到劉嘉玲，真的沒想到劉嘉玲也來了！火速掏出手機只拍到一個側臉，劉嘉玲也一直在拍梁朝偉，還拍到了梁朝偉黃仁勳的握手」。

梁朝偉和梁嘉玲罕晒全家福。（IG@carinalau1208）

梁朝偉嘅妹妹（右一）、妹夫（左一）與疑似外甥女（左二）嚟張大合照。（IG@carinalau1208）

梁朝偉與黃仁勳握手互相祝賀。（IG@carinalau1208）

現年62歲的梁朝偉在單親家庭長大，梁父嗜賭如命，多年來由梁母獨力撫養子女成人。梁朝偉年紀小小，便要幫忙照顧比他小4歲的妹妹，兩兄妹自細感情要好。梁朝偉曾形容6、7歲時父親「突然消失」，童年父母離異對他帶來心理缺陷，因而害怕與人群接觸，形成「社恐」。梁朝偉亦被指因童年家庭不和睦、缺少父愛而拒生小朋友，劉嘉玲也曾透露梁朝偉不太喜歡小朋友，因此早年已決定不會生育。由於梁朝偉好疼爱妹妹和外甥女，很多人猜測他或打算將億萬財產留给自己視如己出的外甥女。

梁朝偉童年父母離異對他帶來心理缺陷。（網上圖片）

梁朝偉喺周星馳慫恿下參加TVB藝員訓練班，從此走向演藝之路。（劇照）