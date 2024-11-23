麥明詩挺巨肚做運動　懷孕後上圍明顯升級令人嘩然

娛樂圈近日喜事重重，「十優港姐」麥明詩與機師老公盛勁為結婚大半年即造人成功，日前挺住巨肚出席活動宣傳喜訊。來到懷孕中期孕吐漸減，麥明詩亦恢復日常行程，早前去做運動伸展，更意外展露升級身材。



麥明詩（Louisa）同盛勁為3月結婚。（IG：@louisa_mak）

麥明詩與機師老公盛勁為結婚大半年即造人成功。（IG@louisa_mak）

麥明詩與丈夫盛勁為（Keith）造人成功。（葉志明攝）

麥明詩穿上一條白色貼身連身裙兼且穿上三吋高踭鞋示人。（葉志明攝）

麥明詩日前於活動中指自己懷孕後增磅15磅，但四肢仍相當纖瘦，近日她上載做運動時的片段留言：「雖然好唔想，但係一定要迫自己做，Keep住運動。」片段早在3星期前拍攝，見到身處淺色運動背心配瑜珈短褲的準媽媽，在墊上做伸展平衡動作，上圍明顯LEVEL UP似是懷孕期「谷胸」，相當有睇頭。

麥明詩活動進行時步履小心緩慢，孕味甚濃。（葉志明攝）

麥明詩盛勁為相當甜蜜。（IG@louisa_mak）

麥明詩盛勁為相當甜蜜。（IG@louisa_mak）

麥明詩懷孕後上圍明顯升級。（IG@louisa_mak）