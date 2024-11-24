東張西望｜單身男交友變尋歡　梁敏巧引出騙徒質問動機結局神反轉

《東張西望》今日（24/11）一集講到「交友變尋歡」個案。事主Ringo在交友apps上認識異性，怎料遇上疑似賣淫女性，細談之下Ringo被問到「幾耐冇發生性行為」，後來更直接被邀請上門性交易，不過Ringo接受《東張西望》主持梁敏巧訪問時，就表示深感上公屋性交易而覺得奇怪。

Ringo接受《東張西望》主持梁敏巧訪問時，就表示深感上公屋性交易而覺得奇怪。。（《東張西望》截圖）

公屋都可以賣淫？（《東張西望》截圖）

最後Ringo亦拒絕上門，離奇的事亦由此開始。兩日後Ringo收到自稱是「公司同事」的人whatsapp，指Ringo「玩佢公司女人」，指他答應性交易但最後又沒有出現。說罷又傳了一條亮出開山刀的短片，疑似是恐嚇。再之後，又要求Ringo下載一個手機程式幫小姐「留好評」。

Ringo被恐嚇。（《東張西望》截圖）

好明顯呢張相都係假嘅。（《東張西望》截圖）

《東張西望》派男同事「放蛇」。（《東張西望》截圖）

又係被恐嚇。（《東張西望》截圖）

又係被恐嚇。（《東張西望》截圖）

新型騙案？（《東張西望》截圖）

《東張西望》派出一名男同事「以身犯險」，竟然又遇到疑似同一集團。相約在一個商場後，又指示要下載一個程式「留好評」。其後《東張西望》得知，原來有關程式為裝有「後門」的程式，下載安裝後就會被盜取包括銀行戶口等個人資料。

最後，梁敏巧打電話給騙徒，講普通話的「阿宏」時並準備質問他時，接電話的騙徒竟然直認不諱，賣淫是假的，其實是騙得受害人下載程式，繼而盜取其個人資料。就連梁敏巧都為騙徒的誠實而震驚：「點......點解咁誠實嘅？」

騙徒「阿宏」直認恐嚇。（《東張西望》截圖）

騙徒「阿宏」好誠實，梁敏巧都好驚訝。（《東張西望》截圖）

騙徒「阿宏」好誠實，梁敏巧都好驚訝。（《東張西望》截圖）