雙金影后遇頂流男神連老公都唔記得　大跳貼身舞：我今日換咗老公

現在59歲的吳君如，先後憑電影《古惑仔情義篇之洪興十三妹》及《金雞》，分別奪得「第18屆香港電影金像獎最佳女主角」和「第40屆金馬獎最佳女主角」，成為「雙金」影后。今年，吳君如再憑主演電影《我談的那場戀愛》受到關注，並四出為電影宣傳，忙過不停。

吳君如今年再憑主演電影《我談的那場戀愛》受到關注。（《我談的那場戀愛》劇照）

吳君如憑《我談的那場戀愛》，相隔21年再次角逐金馬獎「最佳女主角」。（MyVideo截圖）

在剛結束的《第61屆金馬獎頒獎典禮》中，吳君如憑《我談的那場戀愛》，相隔21年再次角逐金馬獎「最佳女主角」，雖然最後煞羽而歸，但吳君如心情似乎沒有受影響，在台上與台灣男神許光漢上演「激吻」一幕，更令一眾「許太」羨慕又妒忌；之後吳君如又馬不停蹄飛往新加坡出席另一活動，期間又遇上一位頂流男神，令她心花怒放。

吳君如便夥拍許光漢一同上台頒發「最佳原著劇本」及「最佳改編劇本」。（金馬獎直播截圖）

吳君如台上扮白雪公主，公然向許光漢索吻叫，二人借位上演一幕「激吻」。（金馬獎直播截圖）

而這個令吳君如成個少女心跳出來，就是近排再度人氣急升的林峯。吳君如在限時動態分享了與林峯在活動上相遇，片中身穿銀色閃閃低胸背心裙的她，在林峯面前不斷搖擺身體，二人大跳貼身舞，更配上《Let‘s Get Wet》做背景音樂，雖然條片明顯搞笑，但難掩吳君如對林峯嗒糖的样子，還寫上：「我今日換咗老公」。完美演繹「連老公姓咩都唔記得。」

吳君如喜遇林峯。（IG截圖）

兩人大跳貼身舞。（IG截圖）

林峯有點怕醜。（IG截圖）

網民除了羨慕吳君如：「吃的真好啊，昨天許光漢，今天林峯」；又讚嘆即將登「6」的吳君如保養得宜：「50多歲了氣色特別的好，依然膚白貌美」、「吳君如怎麼越老越漂亮啊」、「保養得好穿衣又有品味」、「她比年輕時有氣質好多」、「顏值回春了」；另外，也有網民留意到林峯在性感打扮的吳君如面前全程「紳士手」，大讚他靚仔又有風度。

玩得好開心。（IG截圖）

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