古巨基酒店演唱聖誕歌　同囝囝Kuson一齊練歌預備學校表演

古巨基日前受邀擔任香港半島酒店的聖誕亮燈儀式特別嘉賓，除了做亮燈儀式外，更「應節」地演唱《White Christmas》及《Santa Claus Is Coming To Town》兩首經典聖誕歌，提早與現場的VIP迎接聖誕。

古巨基主持酒店聖誕亮燈儀式，並演唱《White Christmas》及《Santa Claus Is Coming To Town》兩首經典聖誕歌。

提起聖誕燈飾，古sir回想中學時嘅聖誕節：「我會約同學由沙田屋企出尖沙咀睇燈飾，每次經過半島酒店，都覺得好似一座擺滿藝術品嘅博物館，經過一定要喺門口個噴水池影相打卡。轉眼咁多年，冇諗過有一日能夠喺呢度唱歌，仲係一啲咁classic嘅聖誕英文歌，覺得真係好微妙。」

古巨基回想起中學聖誕節，會從沙田出尖沙咀睇燈飾。

原來今次嘅表演，囝囝Kuson、古sir爸爸媽媽和外父外母都一齊捧場，Kuson 好興奮，一邊睇仲一邊大叫爸爸個名。問到今年會買什麼聖誕禮物給Kuson，古sir：「今年應該會送關於九大恆星嘅圖書同埋玩具畀佢，因為佢最近好鍾意關於星球嘅嘢。」

古巨基獲家人拉隊捧場，透露會送九大恆星有關的聖誕禮物畀囝囝Kuson。

問到會唔會教Kuson唱聖誕歌，古sir：「佢睇完我今次表演之後，佢問我：『爸爸，點解你唱咗我要喺學校表演嘅聖誕歌呀？』原來佢之後要喺學校表演《Santa Claus Is Comin’ to Town》，呢兩日我哋兩父子久唔久都一齊練歌。」