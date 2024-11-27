冼靖峰用5分鐘就學識跳舞？　搵返信心：第1次聽人講我跳舞有天份

歌手冼靖峰（Archie）日前（24日）出席一個舞蹈比賽的活動，眾所周知Archie其實一直跳舞都不是強項，但為什麼又會出現在這呢？當日Archie更在大家面前「獻技」，大膽地跳舞。

Archie日前出席一個舞蹈比賽的活動。(讀者提供)

Archie去年參加《亞洲超星團》時已經被指舞蹈需要大改善，事隔一年後，他的舞技終於被網民大讚大有進步。Archie當日是第1次挑戰Popping，亦有指他「5分鐘就學識」，竟然學得這麼瞬速。他初學Popping就馬上「上手」，影片流出後更被大讚有很大的進步。

Archie去年參加《亞洲超星團》時已經被指舞蹈需要大改善。(讀者提供)

事隔一年後，Archie的舞技終於被網民大讚大有進步。(讀者提供)

Archie回覆《香港01》時指並不是「5分鐘就學識」：「佢喺後台教咗我5分鐘到，我哋出咗去就要試下跳，咁我當然唔識啦。但係佢講解得好，佢令到我好似有少少跳到嘅感覺，當然就唔係話好好啦，pickup嚟講都好似pickup到少少。」

Archie話其實唔係5分鐘就學識。(讀者提供)

Archie更被舞蹈老師大讚對Popping有天份：「佢都有同我講話你都有啲天份喎，都ok喎，咁我第一次聽人講我跳舞有天份！」他指老師有說Popping與他平時跳的舞蹈有不同，更指是「兩回事」。Archie表示老師指他應該去學Popping，而他在跳Popping時，亦找回了他對跳舞的信心。

Archie更被舞蹈老師大讚對Popping有天份。(讀者提供)