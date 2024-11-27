梁文禮出Po撞見欣宜慘遭網民鬧爆洩行蹤：覺得佢唔會介意

去年3月鄭欣宜完成紅館個唱後，突然絕跡幕前以至社交平台，被傳因抑鬱症停工，當時欣宜經理人林姍姍向傳媒表示︰「Joyce的確係病咗，療傷之中。」但並未交代具體情況。

昨日商台DJ梁文禮在社交平台出post，指在街上遇見Joyce，「啱啱撞到欣宜！我一手捉住佢，大家即刻攬一嘢。佢狀態好好，我即刻問係咪要迎接你復出？佢笑一笑話：畀啲時間我…OK唔俾壓力妳，等妳。really miss you」。隨即慘遭網民鬧爆洩露欣宜行蹤搏流量，但亦有網民多謝梁文禮為欣宜報平安。

梁文禮與鄭欣宜相識多時。（影片截圖）

今晚（27/11）梁文禮現身啟德出席時裝騷時，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實點解我會寫出嚟，係因為我實在太掛住欣宜。而喺佢神隱嘅時候，我成日都會幻想會唔會撞到佢呢？因為我哋係住得好近。點知嗰日匆匆忙忙行過，點知迎面就見到佢，大家都攬咗一下，然後我就問佢好嘛，同埋大家交談吓近況。（你覺得欣宜介唔介意你暴露佢行蹤呢？）我就冇問過佢，但後尾如果有咁多人覺得係唔應該講出嚟嘅，其實我係應該要顧累返唔好講人哋嘅行蹤出嚟呢，不過我就覺得佢唔會介意嘅，但明白到其他人係會覺得我唔應該咁樣講，咁我下次係會小心啲。（欣宜狀態如何？）我覺得佢好好，同我之前見佢開演唱會嘅時候狀態一樣，所以我先大膽問佢，其實你係咪接近復出，但我知佢係準備可以唱歌同開騷俾大家睇，因為我見佢都冇戴晒口罩同眼鏡，相信喺條街度好多人都見到佢。」

梁文禮發文遇見欣宜，相信對方並不介意洩露行蹤。（梁碧玲攝）

梁文禮今晚出席時裝騷。（梁碧玲攝）

梁文禮今晚出席時裝騷。（梁碧玲攝）