視帝陳豪內地搞見面會　對住靚仔彈琴被粉絲問係唔係佢個仔

藝人陳豪及丁子朗日前（23日）於南京國金中心出席星光見面會，陳豪除了被網民發現於名店疑似「揀手袋」給老婆外，更被網民指他帶著兒子現身商場。當日活動是陳豪及丁子朗的見面會，難道陳豪帶著兒子一齊去內地商場逛街？

陳豪現身南京，不忘為老婆買手袋。（小紅書）

有網民在社交平台寫下：「陳豪在國金miumiu門口，近距離人很Nice，一直在笑。」片中陳豪在彈鋼琴，而一名男子則站在他旁邊細聽，有網民留言問：「旁邊是他兒子麼？」原來在陳豪旁邊的是TVB 27歲靚仔小生丁子朗，當日他們在商場四處拍攝照片及短片，所以就被網民誤認丁子朗是他的兒子。

陳豪在彈鋼琴，而一名男子則站在他旁邊在聽。(小紅書圖片)

有網民留言問旁邊是他兒子麼。(小紅書圖片)

原來在陳豪旁邊的是TVB 27歲靚仔小生丁子朗。(資料圖片)

雖然53歲的陳豪的確可以做到丁子朗的爸爸，但陳豪於2013年與陳茵媺結婚，同年誕下大仔，所以他最大的兒子才11歲。之後亦有網民幫助回覆這位弄錯的網民：「姊妹兒哈哈哈哈他兒子沒那麼大那是丁子朗。」

但陳豪於2013年與陳茵媺結婚，同年誕下大仔，所以他最大的兒子才11歲。(資料圖片)

雖然53歲的陳豪的確可以做到丁子朗的爸爸。(資料圖片)

其實當日陳豪於活動中都有多次照顧丁子朗，從網民分享的影片中可以見到陳豪有輕輕的護著丁子朗，亦有見到丁子朗像「迷途小羔羊」般到處張望，陳豪立即伸出「爸爸之手」引領他走到商店。

其實當日陳豪於活動中都有多次照顧丁子朗。(小紅書圖片)

其實當日陳豪於活動中都有多次照顧丁子朗。(小紅書圖片)

丁子朗的確像小朋友一樣。(資料圖片)

後來在活動結束後，二人接受內地傳媒訪問時，可以見到丁子朗看著陳豪的眼神充滿仰慕，真的像網民所說的「像父子一樣」。

二人接受內地傳媒訪問時，可以見到丁子朗看著陳豪的眼神充滿仰慕。(資料圖片)

丁子朗同陳豪的確做到父子嘅。(資料圖片)

到底丁子朗呢刻諗緊咩？(資料圖片)