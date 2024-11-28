JFFT床哥網上大戰姜濤　Gin Lee李幸倪低調親身落區拉票

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》臨近，各歌手、歌星都各出其謀拉票，希望樂迷投下神聖的一票。早前JFFT床哥連橫抽擊Edan@MIRROR後，令姜濤跳出幫Edan反擊，拉票路數更而鬧到滿成風雨，好不熱鬧！這邊廂在網絡JFFT床哥隔空大戰姜濤，那邊廂實力派Gin Lee李幸倪就選擇還原基本步，落區拉票。

床哥話當晚遇到最多嘅係「爵屎」。（影片截圖）

Edan被床哥寸他拉票階段去台灣「Happy」，而Edan就透露事後有收到YT電話。（陳順禎攝）

Gin Lee李幸倪還原基本步，落區拉票。（threads@ginleeginlee）

日前有途人拍得Gin Lee李幸倪落區拉票的情況，片中可見Gin Lee李幸倪穿着便服，拿着咪高風，在一班粉絲圍繞之下，在銅鑼灣街頭邊行邊唱，值得一提的是，有粉絲亦拿着一些橫額在旁邊揮舞，場面和諧而有聲勢。

畫面好有愛。（threads@ginleeginlee）

及後Gin Lee李幸倪也在准交平台分享：「呢兩晚同班fans落旺角、銅鑼灣拉票，有啲感觸。🥺 見到自己班fans無論係i人定e人，放工或者放學就即刻出嚟，仲要鼓起勇氣踏出自己嘅舒適圈去同陌生人拉票，我知道呢啲係愛。見到好多途人話「投咗你啦！」、「多謝你啲歌！」，「真人好靚呀～🤭」等等，真係好窩心感動。多謝你哋～沿途見到其他fans好賣力咁為自己支持嘅歌手拉票，我哋經過嘅時候大家都會互相加油打氣，好warm。👍❤️冠軍雖然得一個，但我覺得，有努力過、有咁多寶貴嘅體驗，誰都係贏家。」