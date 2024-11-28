異空感應｜鄭啟泰多棲藝人撈咩都掂　最後一套存貨播完真正再見

無綫（TVB）新劇《異空感應》今晚（28/11）播出第五集，劇集集驚悚、懸疑、科幻、暗黑、人性、恩仇、查案於一身，不少網民睇完都讚劇本有特性，更有人將《異空感應》與《EU超時任務》相比較。《異空感應》由陳家樂、陳曉華、阮浩棕、譚凱琪等人主演，近幾集集中陳家樂、陳曉華、阮浩棕、魯振順、文雪兒、何遠東等人尤為特出。不過，可能大家都睇漏了一位重要人物。

又幾好睇。（《異空感應》截圖）

雖然某啲劇集有啲cult片味。（《異空感應》截圖）

睇到呢度忍唔住笑咗，世對白好貼地呀！（《異空感應》截圖）

睇到呢度忍唔住笑咗，世對白好貼地呀！（《異空感應》截圖）

鄭啟泰於劇中飾演阮康，為方日進（陳家樂 飾）的有錢人 父親方以信（魯振順 飾）的商業伙伴。劇中講到，邢可嵐（陳曉華 飾）與警察同事們正在調查有關方以信和阮康的犯罪證據。

陳曉華又一套擔任劇集。（《異空感應》截圖）

講起鄭啟泰，其演出經驗可形容為「講三日都講唔完」。除了電視幕前演出，他亦是著名的電台DJ。早年其實是任職一名翻譯文員，後來他自薦到香港商業電台做主持，分別有《一切從音樂開始》、《開心看天下》等，其後更升職至高級監製，1995年亦開始為有線電視主持節目及為多個電視廣告作旁白。鄭啟泰離世｜自薦入行做電台DJ 曾參演近40套劇集任《中年》旁白

鄭啟泰得年56歲。（網上圖片）

近年鄭啟泰參演不少劇集。(《隱形戰隊》截圖)

後來接近2000年轉至新城娛樂台（後易名為新城知訊台），他曾任執行監製及主持，以及與黃霑主持《開心大鬧鐘》及《生活好國度》。憑着一把磁性，溫柔的聲線，他也主持過不少電視節目，例如《今日法庭》、《香港亂噏》、《香港有飯開》等等。2012年離開亞洲電視後，2014年他亦於DBC數碼電台與利嘉兒合作主持《告士打道3號》節目。鄭啟泰離世｜任報幕司儀十年 金像獎悼念︰專業精神長留我們心中

鄭啟泰客串過不少角色。（《寵愛Pet Pet》截圖）

鄭啟泰曾貼出他與河國榮同框的劇照。（IG@cheng_kai_tai）

鄭啟泰走入後巷後就被袁偉豪及林景程混亂間開了一槍撃中頸部。(《反黑英雄》截圖)

鄭啟泰於劇中飾演「樹哥」，是PTU警長一職。(《反黑英雄》截圖)

雖然鄭啟泰多為飾演一些配角，不過曝光率相當高而且專業。由他於2018年加入TVB以來，就已有參與拍攝了《果欄中的江湖大嫂》、《愛·回家之開心速遞》、《街坊財爺》、《踩過界II》、《智能愛人》、《星空下的仁醫》、《美麗戰場》、《超能使者》、《寵愛Pet Pet》、《新聞女王》、《本尊就位》、《反黑英雄》、《巾幗梟雄之懸崖》、《黑色月光》等42套劇集，單是2024年播出的就已經有9套之多，相當多產！

《異空感應》為鄭啟泰最後一套「存貨」，睇完就真係要講「再見」。好唔捨得呀！（截圖）

鄭啟泰於2024年2月3日離世，此劇亦為他在2024年播出的眾多遺作中的最後一套播出劇集。2024年播出的鄭啟泰劇集作品有《旁觀者》、《本尊就位》、《再見·枕邊人》、《逆天奇案2》、《反黑英雄》、《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》、《黑色月光》、《異空感應》。

鄭啟泰飾演唐司令。（《巾幗梟雄之懸崖》截圖）