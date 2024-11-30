張偉文下月72歲生日兩年前證患失智症　近況曝光臉色灰黑惹人憂心

71歲「靚聲王」張偉文2022年證實患上失智症，曾於院舍用頭撞向牆，又向院友亂擲物件；之後兩度確診新冠肺炎，加上屢受腰患、腳痛和糖尿病及其併發症困擾，多次進出醫院而且需入住老人院。其徒弟方俊現時為張偉文監護人，經常去老人院探望，方俊曾透露當年張偉文對自己有提攜之恩，因此承諾照顧他一世，可謂相當有情有義。

張偉文近年身體狀況大不如前，方俊為答謝當年對方的提攜之恩，多年來出錢出力照顧。（資料圖片）

張偉文去年因發燒入院，需留院觀察，方俊亦一直陪伴。（facebook圖片）

張偉文近年證實患失智症，要入院護老院。（facebook圖片）

日前是方俊的媽媽蘇麗92歲生日，方俊邀請多位圈中朋友出席，包括梅小青夫婦，尹光、文雪兒、七師傅及男友、方麗盈、劉雅麗和媽媽、戴耀明及張本立等，還有其師傅、下月21日便72歲生日的張偉文亦有坐輪椅到場慶祝。

梅小青前日（27日）在社交平台分享當晚的大合照，寫著：「多謝孝順仔方俊的邀請，參與了一個充滿愛的聚會。祝願麗麗姐身體健康，生日快樂，偉文精神爽利，身壯力健 #孝順的人都是有福的。」不過，相中見戴住黃色Cap帽的張偉文，身穿厚厚的外套、戴住頸巾和冷手套，面頰消瘦，臉色更有發黑現象，令人不得不憂心他的健康狀況。

梅小青分享大合照，見張偉文臉色灰黑，身體狀況令人憂心。（ig@muisc927）

神情有點仿佛。（ig@muisc927）

昨日（29日）方俊接力分享，相片似乎經過調色，見張偉文「臉色」都變好，兩鬢斑白的他難得有機會外出，見到一班好朋友，雖然精神狀態有點仿佛，但亦有露齒而笑，七師傅更送上一封大利是，度過一個開心晚上。

七師傅向張偉文送上利是。（facebook@方俊）

方俊一直扶住張偉文，真係好貼心。（facebook@方俊）

方俊每張相都攬住張偉，盡顯師徒情深。（facebook@方俊）

方俊媽媽92歲生日，亦有帶埋師傅張文偉出席壽宴。（facebook@方俊）

難得見到一班朋友，張偉文亦好開心。（facebook@方俊）

難得見到一班朋友，張偉文亦好開心。（facebook@方俊）

張偉文被讚譽為「靚聲王」。（網上圖片）

張偉文被讚譽為「靚聲王」。（YouTube影片截圖）

下月21日是張偉文的72歲生日。（YouTube影片截圖）