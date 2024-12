新婚港姐冠軍上圍升級曬絕對領域性感誘人　爆陀B對一事感到焦慮

現年32歲的「十優港姐」麥明詩於今年月24日與盛勁為舉行婚禮,在摯親好友的見證和祝福下,正式結為合法夫妻,展開人生新一頁。兩口子新婚至今一直十分甜蜜,還不時於社交網上放閃曬恩愛,新婚生活過得相當幸福愉快。今年11月麥明詩更宣布與老公造人成功,預告將在明年誕下蛇年BB。

屬羊人士今年要看自身的力量。圖為屬蛇的十優港姐麥明詩(出生日期:1991年12月11日)。(麥明詩IG圖片)

麥明詩懷孕後上圍明顯升級。(IG@louisa_mak)

麥明詩盛勁為相當甜蜜。(IG@louisa_mak)

麥明詩陀B至今已有數月,腹部明顯見肚,目測起碼陀B五個月,她的上圍也升級不少,身材變得更加豐滿誘人。成為準媽咪的她依然活躍於社交界,最近她就先後應邀出席多個公開活動。日前她就於IG分享了她出席其中一個活動的靚相,並留言寫道:「To be honest, I felt quite anxious dressing up with my changed body… but all the more important to embrace and be proud of it! Special thanks to everyone who complimented me and gave me confidence ( 說實話,我對改變自己的身體感到很焦慮……但更重要的是擁抱它並為此感到自豪!特別感謝所有誇獎我並給我信心的人) 」相中的麥明詩依然漂亮,身材也很好,只肥胎不肥人,她還曬出了絕對領域,相當性感。

麥明詩曬絕對領域。(IG圖片)

麥明詩曬絕對領域。(IG圖片)