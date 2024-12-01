學霸港姐陀B去Ball場分享另類胎教 曾是何太梁安琪理想新抱人選
撰文：崔力生
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十優港姐冠軍麥明詩（Louisa）今年三月下嫁機師老公盛勁為（Keith），成為人妻；婚後兩人不時放閃曬恩愛，亦不諱言會積極造人，麥明詩更曾揚言要生夠四個。果然說得出做得到，新婚不足半年兩人已造人成功，上月麥明詩正式宣布有喜，預告將在明年誕下蛇B。
現時踏入第二孕期的麥明詩，肥胎不肥人，出活動時上圍明顯升級但四肢依然纖瘦；早兩日，麥明詩還穿上單肩露腰晚裝、腳踏5吋高跟鞋出席Tatler Ball，她受訪時笑言要把握機會著靚少少，氹自己開心；但原來此行還有個目的，這個目的竟然是胎教？
晚宴後，麥明詩在社交平台分享了場內的照片，當晚盛勁為都有做「跟得老公」，陪伴腹大便便的太太出席，果然廿四孝。相片所見，麥明詩兩公婆與江忞懿、何瑋桁及崔浩然幾位港隊奧運選手同台，她寫道：「踏進第二孕期，身體適應了一些，不再覺得噁心，趁著肚子還受控的期間漂亮一下玩樂一下，算不算是另類胎教」；她續言：「今年在Tatler Ball 近距离 與多位奧運運動員同桌，請教了很多有關健康、身體狀態、心理質素的知識，真的萬分敬佩。」麥明詩更大爆老公當晚見到古天樂很開心，見完偶像之後還差點睡不著。
不少網民大讚麥明詩陀B陀得靚，全身都無水腫無發福，更估她肚尖尖陀的是男B；而當中也有網民問到：「當初賭王四太是不是睇中佢？」沒錯，已故賭王何鴻燊的四太梁安琪，從來不吝惜對這位細姪女的喜愛，麥明詩跟何猷亨是相識多年的好友；也是何太細女何超欣的補習老師；四太之前曾表示想兒子何猷亨與麥明詩拍拖，直指兒子走寶。