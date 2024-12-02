網民提早競猜視帝最後5強　呢位竟然入選？呢位直接被稱「視帝」

TVB上月19日舉行了台慶的活動，繼台慶後大家最期待的就是「萬千星輝頒獎典禮」，雖然今年提名名單未正式公布，但已經有不少網民熱討今年的「視帝」及「視后」得主是誰。



不少網民熱討今年的「視帝」及「視后」得主是誰。(小紅書圖片)

近日有網民在社交平台發文以「視帝5強名單出爐，羅仲謙有望首度封帝」為題，吸引到不少網民發表意見。該帖文還預測視帝5強的名單，分別是：「張振朗《反黑英雄》」、「羅仲謙《婚後事》」、「袁偉豪《法徵（證）先鋒6》」、「丁子朗《你（妳）不是她》」及「蕭正楠《巾幗梟雄之懸崖》」，立即引起不少網民熱討。

不少網民熱討今年的「視帝」及「視后」得主是誰。(小紅書圖片)

綜合網民的意見，不少網民都質疑選視帝為什麼沒有馬國明、陳展鵬、陳山聰、黃宗澤、陳豪、黎耀祥等人，他們覺得這些都是視帝的侯選人選。雖然這是網民自發的「視帝5強名單」，但仍然引起了網民的討論，有網民大讚蕭正楠於《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角很棒，覺得他值得被提名競爭視帝一獎。

蕭正楠於《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角很棒，覺得他值得被提名競爭視帝一獎。(ig@wongtsuiyu)

有網民大讚蕭正楠於《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角很棒。(小紅書圖片)

有網民大讚蕭正楠於《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角很棒。(小紅書圖片)

另外亦有網民大讚張振朗及羅子溢（羅仲謙），認為二人在劇中都表現良好，更謂：「畀啲機會佢哋」。網民覺得最沒可能入圍的是袁偉豪及丁子朗，直接覺得他們今次是「陪跑」的，更有網民覺得為什麼會有丁子朗，而網民的留言亦吸引了他本人現身表示：「同問？」

另外亦有網民大讚張振朗及羅子溢（羅仲謙），認為二人在劇中都表現良好。(小紅書圖片)

另外亦有網民大讚張振朗及羅子溢（羅仲謙），認為二人在劇中都表現良好。(小紅書圖片)

網民覺得最沒可能入圍的是袁偉豪及丁子朗。(小紅書圖片)

網民覺得最沒可能入圍的是袁偉豪及丁子朗。(小紅書圖片)

其實今年丁子朗也有一劇播出，就是《妳不是她》，當然去年這劇播出的時間就是往往被稱「炮灰檔」的時間。當中有網民指他應該去競爭「男飛躍」一獎，因為覺得他未有能力，是TVB硬捧，但亦有網民指出既然他能當男主角就自有長處：「了子朗22年的時候就入圍過視帝10強，今年獲獎機會不大，但是提名幾率很大的，要多給機會年輕人，老是陳豪，馬明那些成老人台了。」

其實今年丁子朗也有一劇播出，就是《妳不是她》。(《妳不是她》截圖)

其實今年丁子朗也有一劇播出，就是《妳不是她》。(《妳不是她》截圖)

其實今年丁子朗也有一劇播出，就是《妳不是她》。(小紅書圖片)

當然去年這劇播出的時間就是往往被稱「炮灰檔」的時間。(小紅書圖片)

有網民覺得是TVB硬捧，立即有網民指他2年前就已經入圍過視帝10強。(小紅書圖片)

縱觀多位網民的評論，其實今年的男主角中，以蕭正楠最多人力推，他在《巾幗梟雄之懸崖》中分別飾演鄧桂平、林茂財及龍四海三個角色，都演得非常出色。當然，正式提名的名單就有待TVB公布，網民自發的亦可以作參考，看完笑笑就好，別太認真。

縱觀多位網民的評論，其實今年的男主角中，以蕭正楠最多人力推。(小紅書圖片)