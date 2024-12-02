意料之踪丨洪永城學搓意式餃子遭人白眼　米芝蓮廚師蒸雞治鄉愁

由洪永城（Tony）、吳兆麟 ( Alan)及林紋蔚（Amy）主持的TVB Plus新旅遊節目《意料之踪》《意料之踪》，今晚（2日）一集Tony和Amy會返到主場，在自己的餐廳炮製意菜及港式蒸雞，為Tony治鄉愁。Tony接受訪問時講起二人淵源時，他說︰「Amy由細到而家都冇變，都係咁有氣質。早十幾年前大家一齊見工做旅遊節目，嗰時佢已經孭個背囊去啲古靈精怪地方，由台灣環島遊到歐洲唔知咩島瞓一、兩個月，嗰時佢已經好豐富人生經驗同獨特見解。」他特別佩服對方，多年隻身到意大利學廚及開餐廳，需要大勇氣。

Tony學搓麵糰及餅皮。

Amy專誠請來口中的三大長老︰Amy奶奶Paola、奶奶妹妹Annamaria及街坊廚神Nadino監工。

Tony學搓意式餃子全程遭白眼。

Tony雖然作為旅遊節目達人，此趟意大利之旅依然令他大開眼界，他直言︰「多咗喜歡意大利菜，而家喺屋企會用返意大利人最原始嘅食材去煮pasta。估唔到意式、意料有意想不到魔力，令你好想煮同食，意大利菜譜好簡單，只要求食材新鮮同原始就夠。」他提到此行最難忘，要數到今晚一集。Tony要學整奄雞湯加小肉餃，他要學搓麵糰、壓粉皮及包餃。Amy專誠請來口中的三大長老︰Amy奶奶Paola、奶奶妹妹Annamaria及街坊廚神Nadino監工。Tony提起當日的情景，直言自己仿如外星人般，他無奈表示︰「佢哋由細（包餃）做到大，我就由搓皮、包餡料，到食都覺得我唔好，令我覺得自己煮嘢食真係好渣。」節目中奶奶妹妹Annamaria要求最高，連番批評Tony及斷定他做不好，她當時解釋︰「因為這是一門藝術，你無法立即做到，必須慢慢學習。」

Amy為Tony炮製蒸雞治鄉愁。

Amy為Tony炮製蒸雞治鄉愁。

經歷連番考驗，Tony的意志未被打沉，本周他繼續發掘意式美食，學整麵包，沖咖啡，又會到帕爾馬追尋馳名的帕爾馬火腿及巴馬臣芝士的源頭。

Tony學沖咖啡。

本周節目會追尋帕爾馬火腿及巴馬臣芝士的源頭。

真係幾重。