吳岱融夫妻檔賣榴槤　太太鍾淑慧大馬搞美食「不夜城」落場一腳踢

吳岱融和鍾淑慧結婚28年，兒子吳政樺（Justin）已經27歲。婚後淡出幕前的鍾淑慧，近年長居新加坡及馬來西亞，並開展自己的事業，向飲食業界大展拳腳；數月前她與友人合資在吉隆坡市區開設一間佔地6千呎、近乎是24小時營業的美食「不夜城」，老闆娘還會親自落場幫手，並夫妻檔賣榴槤影靚相做生招牌。

吳岱融夫妻檔賣榴槤。（受訪者提供）

吳岱融夫妻檔賣榴槤，一齊影相做生招牌！（受訪者提供）

鍾淑慧長居大馬，投資6位數搞美食「不夜城」。（受訪者提供）

吳岱融有空就會去大馬同老婆團聚。（受訪者提供）

65歲嘅吳岱融同55歲嘅鍾淑慧同樣keep得咁好。（facebook圖片）

《香港01》聯絡上身在大馬的鍾淑慧，她落足嘴頭大讚這個美食城：「呢度係一間幾全面嘅餐飲地方，有榴槤同唔同美食，重點係開到差唔多24小時無憂咁滯。陰公，開20個鐘頭左右，由朝頭早到凌晨四點，即係早午晚餐、下午茶同宵夜都有嘢食。最特別嘅地方係呢度貫穿幾間不同五星級酒店，嚟馬來西亞嘅朋友都知有個好出名嘅亞羅街，係好多美食嘅集中地，我哋呢度都屬於一個迷你嘅不夜城、迷你嘅亞羅街，所有馬來西亞傳統美食，仲有榴槤，希望可以做到唔單止本地人可以去食，世界各地旅行嘅人士都可以嚟品嚐到馬來西亞嘅美食。」

鍾淑慧想打造迷你亞羅街。（受訪者提供）

老闆娘乜都親力親力幫手。（受訪者提供）

整甜品。（受訪者提供）

炸油條。（受訪者提供）

送餐。（受訪者提供）

鍾淑慧話唔怕辛苦，做得好開心。（受訪者提供）

執枱。（受訪者提供）

新開張數月，環境好乾淨企理。（受訪者提供）

之前鍾淑慧亦曾涉足餐飲業，從中學習汲取經驗，今次自己投資6位數再與友人合資搞美食「不夜城」，她會不時落舖幫手，除落單、抹枱、招呼客人，還會入廚煮兩味，她說：「我唔辛苦架，覺得幾好玩！我覺得自己幾有天份（煮嘢食），係唔識營運啫，冇限做幾多個鐘，總之有時間就會去幫手。」

吳岱融和鍾淑慧結婚28年。（facebook圖片）

囝囝吳政樺已經27歲。（facebook圖片）

一家三口分開唔同地方居住，但感情一樣咁好。（微博圖片）

鍾淑慧在汶萊出生，父母是馬來西亞人，嬰兒時期已與父母來港定居，所以她對馬來西亞亦有一份深厚感情。現在她與老公和兒子分開三地居住，她說：「阿仔都好大個，依家喺新加坡嗰度做嘢，吳生（吳岱融）周圍走，去咗中國拍嘢開工，我就星馬兩邊走，新加坡主要係探媽媽同個仔，自己想有啲寄託就喺馬來西亞同人夾份開食檔。」問到為何不叠埋心水做少奶奶？她笑說：「我從來冇諗過，我都想做一個有貢獻嘅人！」她指亦有戲癮想復出拍戲，但要遇到適合劇本，還是要隨緣。

兩夫妻喺1993年合照。（鍾淑慧Facebook）

鍾淑慧話有時間就會去新加坡探媽媽。（鍾淑慧Facebook）