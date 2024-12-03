萬千星輝2024｜林景程睇化獎項隨緣：不是演得好就有絕對機會攞獎

林景程在今年台慶劇《黑色月光》中再次突破自己演大奸角，更要增齡至少20多年飾演何廣沛的父親，出色演技獲得觀眾和網民讚賞。而在《萬千星輝頒獎典禮2024》提名名單中，林景程憑《反黑英雄》和《黑色月光》入圍角逐「最佳男配角」，以及再度衝擊「飛躍進步男藝員」。

林景程在《萬千星輝頒獎典禮2024》提名名單中，憑《反黑英雄》和《黑色月光》入圍角逐「最佳男配角」，以及再度衝擊「飛躍進步男藝員」。（梁碧玲攝）

今年入行15年的林景程，昨日（2/12）在公布提名名單記者會上表現感觸，期間還去摸摸現場的道具獎，感受攞獎滋味。他在接受《香港01》訪問時，直言獎就一定想攞，因為是一個肯定，雖然在《黑色月光》演技獲讚，但他坦言沒有因此增加攞獎的信心，還是隨緣。「但我開心的是，最初我接《黑色月光》的角色時，都有質疑行不行的？然後慢慢跟著劇本做，出街的時候，大家覺得又不錯，這已經是很鼓舞，我覺得口碑比獎項更在意，始終攞獎要天時地利人和，不是演得好就有絕對機會攞獎，口碑最實在。」

感受下個獎先。（梁碧玲攝）

談到這兩年離獎項都只是差那一點點，可有不甘心？林景程回想第一年獲提名時，是覺得自己完全沒有機會，後來去到5強就會開始想是不是真的有，但最後都是沒有，到第二年又是這樣，「當然會有某程度的失望，所以我現在睇化了，由開始就不應該有期望，而是期望觀眾和監製滿不滿意你的演出。但如果二揀一，我一定揀飛躍，因為我是很變態，我喜歡聽人讚我有進步，多過讚我演得好。」

林景程直言攞獎對演員意義非常大，是很大的肯定。（梁碧玲攝）