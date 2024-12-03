《黑色月光》床戲女郎全裸浸溫泉　正面相水中透視好身材疑似走光

冬天已到，但無阻女星派福利！前「東張女神」利穎怡（Joan）今日在社交平台分享浸溫泉照，挑戰性感尺度底線，全裸包住毛巾落水，透視look相當誘惑。但好戲在後頭，利穎怡之前再上載一張背部半裸相，白滑肉背相當吸晴。

利穎怡喺《黑色月光》與馬志威喺床上卿卿我我，互相調情。（電視截圖）

利穎怡喺《黑色月光》與馬志威喺床上卿卿我我，互相調情。（電視截圖）

利穎怡喺《黑色月光》以小露性感的吊帶睡衣登場。（電視截圖）

利穎怡寫道：「泡了幾日溫泉，有點頭暈，就讓我這樣糊裡糊塗地開啟我的十二月吧。人生就是這樣的，難得糊塗，會比較容易得到幸福。」相中見她紮起頭髮，素顏臉色帶紅，豐滿的上圍半浮沉在水中，好身材若隱若現，有網民懷疑她走光，留言：「精神喔，個乳暈邊❤️」，雖然僅用包巾圍住好「牙煙」，但細心一看利穎怡其實好小心，重要部位亦有加重厚邊防護。

利穎怡用大毛巾圍住浸溫泉。（ig@joannyle）

利穎怡話泡咗幾日溫泉，有啲頭暈。（ig@joannyle）

有網民質疑利穎怡走光，真係幾牙煙！（ig@joannyle）

騷豐滿上圍。（ig@joannyle）

喺水中透視好身材，其實敏感位置都有加厚防走光。（ig@joannyle）

半裸騷大肉背。（ig@joannyle）

不少人激讚好身材，睇到流鼻血：「又俾你搞到失血過多😂」、「12月也是忠fans的幸福！」、「這個冬天不太冷」、「咁性感，怕唔怕？」、「人間之胸器，D Cup，豐滿，誘人！😮」等。

現年37歲的利穎怡是前「東張女神」，過往為《東張西望》追訪時有勇有謀，表現獲網民大讚，但她曾在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，事後更一度出現俗稱「鬼剃頭」的斑禿情況，雖然現時已康復，但因家人擔心她的安危，她亦直認壓力大，所以在2022年9月離開《東張西望》後轉型做演員，專注拍劇，近日她在《黑色月光》與馬志威的一幕床戲，亦令人眼前一亮。利穎怡在今年7月宣布離巢，與TVB結束12年的賓主關係，之後過檔HOT TV擔任節目《一線搜查》主持，又踩入電影圈拍攝《爭霸》，瓣數多多，日前她再宣布有新發展，原來她已成為註冊催眠治療師。

前「東張女神」利穎怡（Joan）今年7月宣布離巢。（IG@joannyle）

利穎怡在IG曬出多張證書，原來她已成為註冊催眠治療師！（IG@joannyle）

之後過檔HOT TV擔任節目《一線搜查》主持。（IG@joannyle）

利穎怡曾在追訪美孚老鼠屋業主時被批踭。（電視截圖）

去年10月利穎怡曾自爆因嚴重濕疹，面部紅腫爛面凹凸不平。（影片截圖）