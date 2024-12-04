李龍基與王青霞感情受重大考驗　自爆獲大量異性自薦做女友

李龍基今日出席迷你倉活動，除打算將數隻名錶擺放到迷你倉收藏外，還帶同未婚妻王青霞（Chris）為他親手製作的模型公仔，基哥透露Chris不時都會整小手作，除公仔外，又整過飛機。基哥大讚迷你倉幫助到普羅大眾，又話自己搬去佛山定居後，香港嘅物品都會擺到迷你倉。

基哥手上嘅公仔，係Chris親手製造。（葉志明攝）

幾隻名錶包括有卡地亞、勞力士、而江詩丹頓則是Chris所擁有。（葉志明攝）

每次提到Chris時都會十分感觸嘅基哥，今日亦不例外，他指每月兩次探望會帶一些洗頭水、獲批准的護膚用品等，Chris每日都會寫信畀自己，內容差不多都是希望老公身體健康，基哥哽咽說：「佢成日都咁講嘅，佢唔喺我…嘅身邊，希望我好好照顧自己，我都會盡量唔會令佢失望。」

基哥話會考慮下次探Chris時會唱歌畀對方聽。（葉志明攝）

基哥今日帶來嘅名錶，其中一隻係Chris父親送贈愛女，問到會否拎去驗真偽，基哥即答：「我完全冇諗過呢個問題，真係，同埋一拎上手就會知道真與假，好得意！」又解釋自己因為鍾意錶，累積多年經驗，一上手就知真假，但基哥話暫時未有能力送名錶畀Chris，反而不時會送小飾物，問到準備好求婚婚戒未，他說：「未，仲有成七個月。（打算送幾卡石？）到時整粒蘇聯石（又稱蘇聯鑽，外觀與鑽石相似，但成本低廉）畀佢算啦，佢又唔係太重視啲嘢，相信我送咩佢都會鍾意。」

基哥一提Chris即哽咽，馬國明上前安慰。( 葉志明攝)

李龍基坦言暫時分開後，係對感情方面嘅重大考驗，雖然聲稱對自己好有信心同埋會盡量維持，但基哥自爆收到唔少異性主動出擊：「都唔怕講，有好多戲言嘅WhatsApp或者WeChat，『既然你的女朋友都唔喺度，我做你女朋友啦』。其實對我都係一個考驗嚟，我唔理嘅，當佢講笑。」基哥仲話以上訊息都唔會回覆，因為怕係陷阱！