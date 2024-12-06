TVB「淚之女王」自爆身體出現問題　工作狂上身話會更加專注工作

「淚之女王」龔嘉欣因在《企業強人》中「喊功」強勁而得此稱號，更成為今年台慶視后熱門人選之一。昨日（5日）正日生日的她在社交平台上載了一輯美照，流露著高貴又典雅的氣質，不少網民都大讚很唯美，但她卻表示自己身體有毛病。

「淚之女王」龔嘉欣因在《企業強人》中「喊功」強勁而得此稱號。(ig@kungkaty)

昨日正式踏入35歲的龔嘉欣在社交平台分享了多張慶生照，她穿上純白色上衣，還露出香肩，勁有骨感美。龔嘉欣想把生日願望分享給大家：「我嘅生日願望就係希望我身邊嘅每一位都身體健康（包括睇緊嘅你），看似好簡單嘅願望，但係呢一個真係我最想達成嘅願望。呢幾年經歷多咗，感受到好多嘢控制唔到，今年農曆新年前發現到身體有啲毛病，一直都做緊好多檢查（容許我保留少少，詳情就唔再講啦）。」

昨日正式踏入35歲的龔嘉欣在社交平台分享了多張慶生照。(ig@kungkaty)

龔嘉欣穿上純白色上衣，還露出香肩，勁有骨感美。(ig@kungkaty)

龔嘉欣雖然未有透露詳細病情，但就指現在的情況已經有改善，亦有很多位醫生盡力幫忙。她指雖然身體未回到「最佳狀態」，但仍然叫大家不用擔心，她會照顧好自己。

龔嘉欣雖然未有透露詳細病情，但就指現在的情況已經有改善。(ig@kungkaty)

「工作狂」的龔嘉欣更表示以後會更加專注工作，亦為自己做到喜歡的事而感到開心，最後她亦為自己訂下新一年的目標：「又大一歲啦，希望我哋繼續互相陪伴，亦都希望自己可以參與更多社會公益活動，呢個都係我新一年嘅目標！」