瓊瑤逝世｜遺體今火化周一花葬　生前交代後事：迷信事都不要做

知名作家瓊瑤，12月4日下午驚傳在台北淡水區住宅輕生證實身亡，終年86歲，消息震驚各界﹗遺書寫道自己已經翩然離去，要眾人不要傷心難過。家屬也遵從後事一切從簡的囑咐，遺體預計今日12月6日下午火化、9日在陽明山舉行花葬。



瓊瑤逝世｜5日前曾發文悼亡夫 2017年曾交代後事不插喉一切從簡

瓊瑤逝世｜輕生消息傳出後FB驚人留言：我選擇這種方式，翩然歸去

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瓊瑤離世前5日，曾發文悼念丈夫平鑫濤。（瓊瑤FB）

瓊瑤小說翻拍的影視作品捧紅過兩岸三地無數明星。（《還珠格格》劇照）

瓊瑤創作了不少作品被改編成電視劇及電影。（FB@瓊瑤）

其實瓊瑤7年前就曾發表一封公開信交代後事，包括「所有迷信的事都不要做」等5點事項

一、 不要用任何宗教的方式來悼念我。

二、 將我儘速火化成灰，採取花葬的方式，讓我歸於塵土。

三、 不發訃文、不公祭、不開追悼會。私下家祭即可。死亡是私事，不要麻煩別人，更不可麻煩愛我的人——如果他們真心愛我，都會瞭解我的決定。

四、 不做七，不燒紙，不設靈堂，不要出殯。我來時一無所有，去時但求乾淨利落！以後清明也不必祭拜我，因為我早已不存在。何況地球在暖化，燒紙燒香都在破壞地球，我們有義務要為代代相傳的新生命，維持一個沒有污染的生存環境。

五、 不要在乎外界對你們的評論，我從不迷信，所有迷信的事都不要做！「死後哀榮」是生者的虛榮，對於死後的我，一點意義也沒有，我不要「死後哀榮」！後事越快結束越好，不要超過一星期。等到後事辦完，再告訴親友我的死訊，免得他們各有意見，造成你們的困擾！

瓊瑤7年前就曾發表一封公開信交代後事，包括「所有迷信的事都不要做」等5點事項。（瓊瑤FB）

瓊瑤家人發文尊重先人後事一切從簡。（瓊瑤FB）

對此瓊瑤的家人12月5日發文表明會遵從遺願：「如同她在臉書上所言，她總算等到了這一刻，為自己的生命做主，瀟灑揮別人世，開啟另一段旅程。身為家屬，我們謹遵她曾經的叮嚀以及在遺書上的囑咐。告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。在此刻希望大家給予我們家人一些時間與空間緩和悲痛的心情 。我們有著共同的回憶，一樣的哀思，生活依舊前行，阿姨精神永在！」。

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