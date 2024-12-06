傳伍仲衡與TVB爭新人遭封殺　洪心怡究竟是誰？竟稱尋覓對方51年

著名音樂人伍仲衡自從為TVB歌唱真人騷《中年好聲音》擔任評判，風趣幽默的評語使其人氣急升，更處男下海拍劇《特勤女團》。不過，日前傳出TVB通知有關部門即時停任伍仲𧗽《中3》評判的工作，據傳導火線是伍仲衡在51歲的生日會上開心宣布剛簽了《校園好聲音-唱響中國》的大學生歌唱比賽冠軍洪心怡，而TVB一直視洪心怡為囊中物，怎料被伍仲衡截胡，搶走心水新人！

伍仲衡同老婆Ida宣布一齊做洪心怡經理人。（葉志明攝）

22歲的洪心怡是今年在大學界別嶄露頭角的新星，早前在《校園好聲音 – 唱響中國》大學生歌唱比賽中贏得冠軍，就讀中文大學音樂系的她，早前與葉蒨文和多位樂壇新秀在《2024香港小姐競選》總決賽中獻唱，唱到《瀟灑走一回》時，更與葉蒨文一同站在頭排，獲網民大讚外形吸睛而且唱功了得，被封為炎明熹接班人。伍仲衡在51歲的大型生日派對上，透露今年最好的生日禮物，是剛簽了《校園好聲音-唱響中國》冠軍洪心怡，並表示：「呢個新人好有潛質，老婆會負責做經理人工作，我就會負責佢音樂方面，對佢好有信心。」

伍仲衡尋覓洪心怡51年，終於搵到呢塊「等待被雕的玉」。

伍仲衡在51歲的生日會上宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》的冠軍洪心怡。(ig@harryngchunghang)

表現亮眼！（IG/@hungsumyee）

伍仲衡日前與太太出席博愛慈善晚宴時，接受《香港01》訪問時更再次表示已尋覓對方51年，更稱作為一位音樂人，簽一位自己欣賞的歌手是夢想，而洪心怡是由比賽時已讚不絕口的一位歌手，試音兼一齊直播後決定簽約：「佢係塊還沒雕的玉，給我雕幾下就不得了。」而周國豐亦大讚洪心怡只是一名素人，但在YouTube點擊已有20萬，他亦在比賽時見識過其實力：「我都希望樂壇多一位唱得嘅歌手，咁都係件好事。」

唔知下場又會點呢？（IG/@hungsumyee）

比賽時已被指「簽得」！（IG/@hungsumyee）