60歲不老小生北上做兄弟兼獻唱被指有新財路　本尊親回結局神反轉

60歲的曹永廉外號「冰封俠」，皆因他有一副不老的童顏，加上保養得宜，臉上幾乎是零皺紋，不時被網民大讚食了防腐劑。近年曹永廉將發展重心轉移到內地，早前孖住好友蕭正楠北上開騷吸金，日前又被網民野生捕獲他在佛山做兄弟團之一，疑似發展「新財路」，引起網民熱烈討論。

曹永廉真係點睇都唔似60歲。（小紅書圖片）

曹永廉同金剛、衛志豪齊齊北上做兄弟團。（小紅書圖片）

有網民在社交平台發文指：「嶺南天地拍到了TVB金剛？曹永廉？就在剛剛，看來是個大人物啦，金剛、曹永廉都喺度當兄弟」，相中所見曹永廉與另外六人身穿中式馬褂做兄弟「七星伴月」，當中還有43歲的金剛及在《愛‧回家之開心速遞》中演保安「馬漢」、50歲的衛志豪，不少網民都關注他們的年紀：「曹永廉60歲了還在當兄弟」、「可能70歲都要做」、「伯父團」、「7個兄弟加起來500歲了」。

被封「最強伴郎」。（小紅書圖片）

有預先綵排。（小紅書圖片）

兩位伴郎團長帶頭入場。（小紅書圖片）

曹永廉keep得好，跟一班姊妹團站在一起零違和感。（小紅書圖片）

出場有預先綵排。（小紅書圖片）

好認真研究流程。（小紅書圖片）

衛志豪同金剛加埋都近百歲。（小紅書圖片）

排場好勁。（小紅書圖片）

當晚司儀亦有分享婚宴盛況，指曹永廉和金剛是「最強伴郎」，並讚這班明星嘉賓超有禮貌，一早已幫忙做綵排。曹永廉除了是伴郎團之外，還與湯寶如做表演嘉賓，上台合唱《相思風雨中》，潘志文、杜燕歌和韓馬利夫婦亦有出場。有網民感到疑惑：「拍戲吧？咁老結婚？第幾次？」、「而家TVB藝人可以請返嚟做兄弟姊妹？」，令人懷疑這幾位TVB藝人找到新財路，其他網民也躍躍欲試，想請藝人在婚宴中充撐場面。有人直接問：「請來做伴郎？還是真的認識那種？」結果引來本尊親回：「是好兄弟。」令一切疑團解開。

有網民質疑60歲仲做兄弟。（小紅書圖片）

有網民質疑60歲仲做兄弟。（小紅書圖片）

有人以為係新財路，曹永廉親回「是好兄弟」。（小紅書圖片）

仲同湯記上台合唱助慶。（小紅書圖片）

杜燕歌同韓馬利。（小紅書圖片）

潘志文都有去飲。（小紅書圖片）

曹永廉近年北上發展。（小紅書圖片）