前無綫富貴小花曬真空自拍照騷誘人材　離巢後生活奢華擠身上流

現年31歲的蔚雨芯（Rainky）去年宣布與無綫（TVB）正式完約，回復自由身的她專心打理自家美容品牌，經常在社交平台分享日常生活點滴，同大家更新近況。蔚雨芯一向有「魔鬼胸」之稱，身材相當火辣，她亦十分寵粉，IG上有不少性感福利美照。

蔚雨芯身材好好。(ig圖片)

蔚雨芯戲中經常以性感打扮示人。（電影截圖）

十年後蔚雨芯的五官變精緻不少。（IG圖片）

蔚雨芯昨日又分享了一輯她的性感美照，並留言寫道：「Number one girl」自誇一番。相中的她穿上Deep V黑色晚裝，且是真空上陣，大晒豐滿上圍，性感誘人。一眾網民紛紛留高大讚她又靚又索又火辣，。蔚雨芯曾揚言30歲女性不再取悅他人，要擺脫社會的標籤，開始以自我價值為核心做選擇，表示：「認識自己、活出自我，是每個年齡段應追求的幸福。」

蔚雨芯大曬性感美照。(IG圖片)

蔚雨芯大曬性感美照。(IG圖片)

蔚雨芯大曬性感美照。(IG圖片)

蔚雨芯大曬性感美照。(IG圖片)

蔚雨芯大曬性感美照。(IG圖片)

蔚雨芯大曬性感美照。(IG圖片)

蔚雨芯大曬性感美照。(IG圖片)

蔚雨芯大曬性感美照。(IG圖片)

蔚雨芯近年轉戰美容界榮升老闆娘，曾被爆撻着大馬千億富二代的她，與朋友合資近百萬元大搞美容產品生意，專賣女性保健、美容用品等，2022年她再擴展業務開設醫學美容中心。生意愈搞愈大的蔚雨芯堪稱圈中小富婆，她不但經常大曬超豪生活，更與家人搬入2,500呎獨立屋，她亦不時在露天大泳池打卡，又會邀請好友到家中作客，可見樓底極高，客廳空間闊落，擺放了大型皮梳化及雲石餐枱。蔚雨芯經常在屋企做瑜伽，而主人房衣帽間內的名牌手袋櫃亦令人驚歎，包括Hermès、Chanel、LV、Gucci等，估計超過百萬元！