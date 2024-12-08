羅浩銘解構拉雙層巴士進程膊頭膝頭到極限　粉碎網民做假言論

動作演員羅浩銘 (Ken) 再度為東華表演籌款項目，今次除了獨自拉動一輛重16公噸雙層巴士外，還再次兼任項目動作指導，負責訓練劉穎鏇 (Tiffany) 拉動一輛重3.5公噸24座旅遊巴。

羅浩銘做埋動作指導。

羅浩銘表示今次已不是第一次跟Tiffany合作，當她第一天接受訓練時，曾多次嘗試拉動24座旅遊巴都不成功，但她仍抱著不氣餒的精神，經過連日嚴格訓練，在昨晚直播時再爆發小宇宙，順利完成，為東華籌得30萬善款。

羅浩銘表示今次已不是第一次跟Tiffany合作。

Ken 更從沒想過自己能拉動一輛重16公噸的雙層巴士，過程中他先嘗試拉動24座旅遊巴，跟著是中型旅遊巴，最後是雙層巴士。他亦曾參考外國做類似挑戰的大多是重 300至400磅的大力士，很開心自己可以在香港做同類形的挑戰。

羅浩銘很開心自己可以在香港做同類形的挑戰。

及後監製與導演再提議把難度提高，希望他一邊拉車同時上乘客，此舉令挑戰更震撼和富有意義，意味著慈善一旦啟動人們便會繼續去支持。接受挑戰的他表示:「開始由體重較輕的一、兩個人去嘗試，之後再慢慢加上去，但去到某個乘客數量，都不得不放棄，因為膊頭同膝頭都已經承受不了，成件事極具挑戰，直到而家，或者後生10年，都不敢相信自己能夠做到，感激有機會做慈善並可以挑戰自己。」

羅浩銘去到盡。

Ken 不單成功拉動一輛雙層巴士，還載了16人 (當中包括了3位工作人員) ，最後2人為東華三院共籌得80萬善款。