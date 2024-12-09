47歲視帝被索爆女粉絲貼身合照　遭女方胸壓疑似碰到重要部位

現年47歲的陳展鵬於2018年與落選港姐單文柔結婚，翌年誕下愛女「小豬比」，家庭生活幸福美滿，單文柔更不時陪伴老公工作。日前（7日）有網民在深圳龍崗偶遇陳展鵬，陳展鵬企正中間與兩位女粉絲合照，相當有艷福，不過有眼利網民注意到陳展鵬似乎被粉絲胸壓手臂。

陳展鵬於2018年與落選港姐單文柔結婚，翌年誕下愛女「小豬比」，家庭生活幸福美滿。（IG圖片）

單文柔不時陪伴老公陳展鵬工作。（IG圖片）

日前有網民在深圳龍崗巧遇陳展鵬，並將合照分享到小紅書，留言寫道：「是誰那麼幸運在龍崗遇到陳展鵬，天吶！簡直不敢相信在龍崗的“關於藍”遇到陳展鵬！第一次那麼近距離見到電視上的明星，內心真的超級無敵激動！！本人和朋友簡直是港劇粉！從小看tvb，天知道有多激動！他們夫妻人好好好！很親和！沒有明星架子！看到他們後 真的好激動，我和朋友內心好想和他們打招呼和合影！但是又怕打擾他們，一直沒敢過去打招呼！沒想到他老婆後面叫我們過去，問我們是不是想合影（啊啊啊 他老婆真的好好，好溫柔）陳展鵬真的比電視上還帥嘿嘿！他老婆也好漂亮，好大氣的長相，果然是港姐嘻嘻嘻，真的超級無敵幸運啦！！！要重溫陳展鵬的同盟了」。

日前有網民在深圳龍崗巧遇陳展鵬，並將合照分享到小紅書。（小紅書）

黑色低胸裙的粉絲胸壓陳展鵬。（小紅書）

相中可見，陳展鵬身穿一件棗紅色短袖T恤配啡色長褲，戴上藍色透明鏡片太陽眼鏡，雙手插袋，星味十足。在另一照片中，陳展鵬更Chok爆舉V。有眼利網民注意到三人合影時沒有保持適當距離，其中身穿黑色低胸裙的粉絲站得非常近，更胸壓陳展鵬手臂，疑似碰到女方重要部位。