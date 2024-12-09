謝霆鋒被催開演唱會終漏口風　粉絲起哄：两萬蚊一張飛我都要去

男神謝霆鋒近年醉心電影和研究廚藝，揸鑊鏟多過揸咪，更不用說開騷，霆鋒對上一次演唱會屈指一算都已經快20年前，不少粉絲都已經由少女變媽媽，等到頸都就快斷；然而，霆鋒日前在澳門舉行「美獅鋒味搖滾美食節」時，再被網民催開騷，他拋下三字隨即引起全場騷動。

謝霆鋒在2011年首封影帝。（視覺中國）

謝霆鋒近年醉心電影，之前拍攝電影《海關戰線》時，大曬鋼條身材。（電影公司提供）

除電影外，近10多年謝霆鋒都很醉心廚藝。（《十二道鋒味》劇照）

不少粉絲等霆鋒開騷等到頸都斷。（資料圖片）

霆鋒近年在內地撈得風生水起，工作、廣告一個接一個，吸金力極強，早前他與吳京、李連杰拍完電影《鏢人》後，便立即投入自己品牌工作，再度在澳門舉行「美獅鋒味搖滾美食節」。美食節上，霆鋒一如往年獻唱多首金曲助慶，頓時將現場變成其迷你演唱會。

霆鋒近年在內地撈得風生水起。（直播截圖）

吸金力強勁。（IG@chefnicookies）

與女友王菲也愛得甜蜜。（視覺中國）

雖然台下粉絲反應熱烈，但只唱幾首歌當然不夠喉，究竟偶像幾時再開演唱會一直是粉絲們最想知道的事情；而一直表示未找到適合場地的霆鋒，近排開始釋出好消息，年中他擔任莫文蔚演唱會嘉賓時，便表示：「不好意思這麼久未有演出，會盡快安排。」而在日前的「美獅鋒味搖滾美食節」上，粉絲大呼：「演唱會！演唱會！」，霆鋒一下子反應不過來，他之後脫掉一邊耳機，Chok住笑笑口說：「其實唔係我...應該點講呢？我申請緊架了下！」「我申請緊架了下」這個字一出，即惹來歌迷哄動。

謝霆鋒日前再度在澳門舉行「美獅鋒味搖滾美食節」。（IG@chefnicookies）

氣氛勁好。（IG@chefnicookies）

自彈自唱。（IG@chefnicookies）

不少粉絲期待霆鋒開演唱會。（IG@chefnicookies）

其實外界一直有傳霆鋒打算明年舉行演唱會，以香港作起點，之後到內地多個城市巡演，但一切消息還是要等官方宣布，而霆鋒也曾多次表示有意在戶外演出，所以粉絲估計演唱會將會在啟德新場地舉行。不少粉絲也留言：「再唔開演唱會我要湊孫了」、「两萬蚊一張飛我都要去」、「我開始在擔心我搶不到票了」可見粉絲們期待已久。

霆鋒日前在澳門演出時，台下粉絲大呼：「演唱會！演唱會！」（小紅書）

霆鋒第一下反應不過來。（小紅書）