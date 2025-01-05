2024涉官司藝人丨古天樂被入稟追830萬欠款　一宗遺產案涉款近億

2024年有多位意想不到的藝人牽涉官司案，當中包括當紅炸子雞，亦有因為受至親拖累頻頻登上娛樂頭版，現在就來一個小總結：

古天樂（案件編號：HCA1129/2024 ）

古天樂去年6月遭太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股 08082）主席唐才智入稟高等法院，向他追討830萬元。古天樂被指於2013及2014年，與唐才智合作投資公司經銷時裝及飲食業務，其間古向唐私人借貸830萬元用作注資，至今仍未還款。

在2016年，古天樂與友人舉行生日派對時，疑飲多咗一時興起，對直播鏡頭說：「希望ViuTV個乞兒呢...佢飛黃騰達呀」。不過事後知道自己失言，解釋所指的「乞兒」是一位為ViuTV客串扮演乞兒角色的圈外朋友，因此拿他開玩笑。事後有傳媒報道，原來這位「乞兒」便是唐才智，當時他為節目《碌卡大導》友情客串，兩人曾經都是好朋友，開個玩笑無傷大雅。

古天樂遭太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股 08082）主席唐才智入稟高等法院，向他追討830萬元。（資料圖片）

古天樂遭唐才智 (左二戴眼鏡者) 入稟追討830萬欠款。（視覺中國）

唐才智現在是太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股 08082）主席。（IG圖片）

林穎彤（案件編號 FLCC1296/2023）

林穎彤（Bella）與捲入JPEX案被捕的緋聞男友鄭雋熹前年被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」，案情指二人要求探望有保護令在身的女童被拒，與同行友人涉於大埔那打素醫院與醫護和警員爭執。案件在去年8月有判決，林穎彤獲判無罪；而鄭雋熹則被判違反醫管局附例罪成，罰款1,500元。林穎彤在11月宣布離巢，結束與TVB 15年賓主關係。

前無綫藝人林穎彤被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」，最後獲判無罪。（資料圖片）

前無綫藝人林穎彤被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」，最後獲判無罪。（資料圖片）

鄭雋熹被判違反醫管局附例罪成，罰款1,500元。（資料圖片）

李龍基未婚妻王青霞（案件編號：STCC688/2024）

74歲歌手李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）被控為取得入境證而作出虛假陳述、使用虛假文書等7罪，去年6月在沙田裁判法院被判入獄25個月。裁判官宣讀判刑前，特別提到逾期居留情況十分猖獗，影響香港人的飯碗，故此必須嚴懲，並拒應辯方要求只判王監禁9個月。李龍基在聆訊期間不時拭淚，指一定會等未婚妻出獄，並承諾：「你哋放心，我一定會娶佢。」

李龍基與王青霞入獄前高調接受《香港01》訪問大晒恩愛。（資料圖片）

李龍基表示一定會娶王青霞。（資料圖片）

李龍基痛哭下並稱：「你地放心，我一定會娶佢。」(資料圖片)

官恩娜母親麥銀麗（案件編號：HCAP37/2015）

官恩娜外婆遺產官司長達十年仍未完結，去年9月再度開審，引起全城關注。原告為死者勞笑鳳的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親）以及麥銀麗的男性好友、勞笑鳳「契仔」馮明業。勞笑鳳生前把逾4000萬元資產贈予官恩娜胞兄官仲銘，再立遺囑把遺產全數贈予跟她毫無血緣的「契仔」馮明業，原告3姊妹要求裁定該遺囑無效。經過連日審訊，12月初法官聽畢所有陳詞後，再押後9個月內裁決。

官恩娜的母親麥銀麗稱對母親勞笑鳳把遺產全給「契仔」馮明業感愕然。(陳曉欣攝)

馮明業是麥銀麗的男性朋，有份幫忙打理勞笑鳳的事務。(劉安琪攝)

原告麥銀娣是勞笑鳳的長女。(朱棨新攝)

勞鳯的三女麥麗萍(粉紅外套)。(朱棨新攝)

勞的么女麥美華。(朱棨新攝)

官恩娜捲家族爭產，曾被姨媽指鬧到外婆「狗血淋頭」。（ig圖片）

Ella父母曾被原告律師質疑感情名存實亡。（IG圖片）

Ella外婆生前與Ella一家同住。（IG圖片）

龍宗瀚遺產案（案件編號：HCAP18/2024）

已故四屆亞洲影后林黛的獨子龍宗瀚，於2022年尾因突發性心臟病逝世，終年59歲，並留下價值近億元的物業及股票遺產。其「契爺」資深大律師清洪去年5月入稟高院，指龍曾透露與妻子關係不好，為免遭分家產而未有離婚，更於2009年尾簽訂遺囑以將遺產全數留給清洪。惟其遺孀在龍逝世後，聲稱持有另一份於2010年初簽訂的遺囑，指她才是丈夫遺產唯一執行人。清洪質疑「契仔」在短時間內改立遺囑並不合理，故指遺孀須證明該遺囑的真實性，及要求法庭頒令遺孀持有遺囑無效，將遺產管理令頒予他。