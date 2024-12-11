鄭家純娶新抱超豪婚宴現場曝光　孻仔鄭志亮太太外貌清純秀氣

新世界發展（00017）及周大福（1929）大股東鄭氏家族昨天（10日）家有喜事，集團主席鄭家純（純官）孻仔鄭志亮（Christopher）小登科，在家族旗下的瑰麗酒店（Rosewood）舉辦酒會和婚禮，長子鄭志剛（Adrian）、長女鄭志雯（Sonia）及次子鄭志明（Brian）一同代表家族親自出門迎接。

林建岳前妻謝玲玲亦有到賀一對新人，一對新人喺台上等合照？（謝玲玲小紅書）

現場衣香鬢影。（謝玲玲小紅書）

城中政商名人齊集。（謝玲玲小紅書）

福布斯2024年香港50大富豪榜中，鄭家純家族以221億美元的資產位列第三，城中富豪娶新抱，政商界名人傾巢到賀，包括特首李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強，羅康瑞朱玲玲夫婦、梁錦松和太太伏明霞、「大劉」劉鑾雄一家和「細劉」劉鑾鴻、「玩具大王」蔡志明等等逾千賓客，現場衣香鬢影，場面盛大。

鄭志亮小登科，與新娘子好合襯。（ig@hlingling）

林建岳前妻謝玲玲今日在社交平台分享與一對新人合照及婚宴場內盛況，相中見新娘穿上一襲簡約款式的長袖婚紗，配襯鑽石耳環和頸鏈，長得秀氣優雅，與新郎哥笑到萬咁口。而謝玲玲亦有與新翁鄭家純和新奶奶葉美卿合照，純官戴住紅色煲呔更見醒神，而太太亦悉心打扮，配戴巨型鑽石耳環、頸鏈、手鈪、戒指套裝，還有一隻鑽石名錶，雍容華貴，非常耀眼搶鏡。

謝玲玲亦戥一對新人開心，寫著：「香港鄭氏家族家有喜事，三公子鄭志亮（Christopher）在12月10日舉行盛大婚禮，迎娶女友Tina Huang。❤️❤️」

鄭家純做新翁，戴住紅色煲呔好醒神。（ig@hlingling）

新奶奶葉美卿全身鑽飾閃到爆！（ig@hlingling）

新奶奶葉美卿打扮雍容華貴，與同穿粉色系的謝玲玲合照。（（ig@hlingling）

據消息指，新娘子Tina Huang為內地姑娘，家境甚具實力，早年在美國常春藤大學畢業，在香港從事金融，並曾於投行高盛工作。她與Christopher經朋友介紹相識，拍拖多年終共諧連理。純官致詞時祝福一對新人白頭到老，永結同心，兒孫滿堂，並感激到場賓客：「今日是值得開心的日子。衷心感謝今日抽空出席的賓客，見證志亮的人生大事。我很高興志亮找到一個陪伴他人生的好太太。再次多謝大家。」

現年35歲的鄭志亮在哈佛大學經濟學學士學位，在加入家族企業前，曾在里昂及對衝基金天元資本等多家金融機構任職，2019年初加盟新創建，2020年底獲委任為新創建執行董事。今年4月出任佐丹奴非執行董事，8月更升職加薪，擔任家族旗艦周大福企業聯席行政總裁，如今成家立室，踏入人生另一階段。

35歲的鄭志亮近年在家族業務上，晉升速度驚人。（網上圖片）