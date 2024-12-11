東張西望｜騙徒幫買六合彩聲稱中大獎　苦主為取回獎金被騙10幾萬

今日（11日）的《東張西望》講到一個苦主表示自己被社交平台一個聲稱能助改運的泰國佛舍廣告吸引，對方稱「不收分文，就可代善信祈福算命」，原來亦是一個騙局。

苦主表示自己被社交平台一個聲稱能助改運的泰國佛舍廣告吸引。(節目截圖)

沈先生指自己在社交平台見到這個廣告，佛舍師姐指師傅降財法事改運，師姐向他要求雙手的手掌來算命：「師傅需要你嘅左手掌同右手掌嘅相，方便師傅查你嘅人緣同事業，你方便就影過嚟畀師姐。」之後就是一連串的回應。

沈先生指自己在社交平台見到這個廣告，佛舍師姐指師傅降財法事改運。(節目截圖)

師姐向他要求雙手的手掌來算命。(節目截圖)

師傅更為事主算出「光」「暗」兩組六合彩號碼，師傅將「光」的6個號碼交予沈先生購買，沈先生當然嘗試去買，結果是六合彩沒有中獎。師姐後來通知沈先生，指已另安排他人代墊8千元為他從「暗」組的三個六合彩號碼購買六合彩，並獲利144萬獎金：「我托個善信幫你買個三連中中咗啊！你睇吓點交收啊，聽日有個祖哥會搵你，收到錢記得做吓善事做吓福報。」

師傅更為事主算出「光」「暗」兩組六合彩號碼，師傅將「光」的6個號碼交予沈先生購買。(節目截圖)

師姐後來通知沈先生，指已另安排他人代墊8千元為他從「暗」組的三個六合彩號碼購買六合彩，並獲利144萬獎金。(節目截圖)

但沈先生想得到這筆獎金，先要支付8千元「落注金」才可以收回這筆獎金，沈先生心想人家墊付8千元，當然要把這8千元交還，所以他馬上付款。但祖哥各他表示要收10%「保證金」才可以取回獎金，即是14萬4千元。

沈先生想得到這筆獎金，先要支付8千元「落注金」才可以收回這筆獎金。(節目截圖)

但祖哥各他表示要收10%「保證金」才可以取回獎金，即是14萬4千元。(節目截圖)

結果是沈先生選擇交出保證金，但付款後騙徒就人間蒸發，連聯絡電話都變成無用戶登記，沈先生才知墮入騙局。

連聯絡電話都變成無用戶登記，沈先生才知墮入騙局。(節目截圖)