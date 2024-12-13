異空感應11-20集結局劇情｜演員陣容+更新時間：陳家樂/陳曉華

《異空感應》，有王心慰作為監製，戴德廣為編審，由陳家樂/陳曉華/阮浩棕/譚凱琪領銜主演的一套以懸疑、查案為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員陣容。

異空感應第16集劇情 (12/16)

萍麗、文輝之死疑是同一殺手所為。日進遲遲未告白令可嵐心煩意亂，終在機緣下，日進向可嵐表白。日進、可嵐發現定勤根本沒有離香港，為幫助好友，二人替定勤尋找生母，可惜的其母早在外地離世，定勤接受催眠治療，希望釋懷喪母悲傷，定勤情緒得到舒緩。此時日進卻跟Mary聯絡上，Mary聲稱要阻止悲劇，唯一方法就是二人不能相愛！可嵐接手一宗屍體發現案的死者，竟與定勤生母同名同姓！命運的播弄，定勤在殮房內，也看著一俱妓女屍體，身份卻是她的親生母親…

異空感應第17集劇情 (12/17)

警方調查妓女莊玉玲之死，順藤摸瓜找到定勤協助調查。玉玲證實因哮喘病發死於窒息，表面上死因並無可疑。日進、可嵐認定定勤之前對他們有所隱瞞，日進更預視到定勤發狂暴怒的情景，希望了解定勤的一切，日進找精神科醫生楊家圖及Candy查問，得知更多有關定勤過去的秘密！果然，定勤突然發狂襲擊一位無辜大叔，幸得日進及時阻止。經日進、可嵐一再了解，原來二人有著一段關於其母親的恩怨…在日進再三調查下，在玉玲的單位竟有所發現，究竟玉玲之死會否只是一場意外…

異空感應第18集劇情 (12/18)

日進向定勤打探玉玲之事，定勤發現日進懷疑自己；日進更從鳳姐處得知玉玲死前與定勤早相認，並在死前發生爭執！紫紅復工，稱丈夫答允與小三分手，可嵐替她高興。定勤被告傷人，有山遊說耀星放過定勤，耀星卻跟蹤有山見到淑娟，向她勒索，淑娟加害定勤的秘密終被揭破。可嵐幫美圓及其小姑方以慧解圍，送二人回家，發現日進房內有自己的素描，但後來才知畫中人是Mary，日進解釋與Mary結織的前因後果，可嵐感迷惘。定勤童年的悲劇，原來皆是淑娟的一手操弄…

異空感應第19集劇情 (12/19)

定勤找淑娟報仇，有山護妻反被定勤襲擊。淑娟逃跑，更被施毒手，從後推落樓梯，認定定勤蓄意殺人，定勤被告傷人罪，可嵐左右為難，日進亦認為定勤情緒不穩極有危險性！定勤往找有山，卻被有山與小寶趕走，他更發現日進暗中調查自己，憤而與日進絕交！日進、可嵐談起時空接通和預視感的事，可嵐終相信日進，日進被帶到某地，得知兩人姻緣早種！紫紅丈夫彭至有的情婦Mily往找紫紅，紫紅才知至有已失蹤多日。未幾，一無頭屍被送到認屍間，Mily認出是至有！

異空感應第20集劇情 (12/20)

警方找紫紅錄取口供，紫紅發現自己竟對丈夫的一切一無所知。紫紅私下找Mily查問，卻發生意外！可嵐找定勤傾訴，定勤否認加害淑娟，更感到被孤獨、失落。警方在公廁內發現至有的頭爐，現場還發現血T字，日進肯定此案與未來時空的連環殺手有關，將他與Mary聯絡之事告知家明。同時，日進發現定勤更多隱瞞和秘密，可嵐執意要找定勤，日進預視可嵐會有危險……另一時空，Mary為找日進下落，逼於無奈向港生求助，雖然二人素未謀面，但港生為追求殺人快感，決定向Mary動手…

異空感應第11集劇情 (12/09)

日進前往拜祭萍麗，發現命案現場的花盆呈「L」字形擺放，懷疑與Mary電郵內的T字照片有關連！可嵐因英勇表現獲頒嘉許狀，日進卻沒出席頒獎禮，幸而他及後送上禮物，令可嵐感心甜。淑娟、有山發現有人送可嵐回家，着可嵐帶合意對象回家見面。可嵐本約了日進，日進臨時卻找定勤頂替……紫紅調職再度成為可嵐的上司，此時有命案發生，死者竟是她身為警隊之星的徒弟陸文輝！另一時空，Mary再被紫紅追捕，為求脫身不惜傷害紫紅……

異空感應第12集劇情 (12/10)

紫紅認定文輝遭人尋仇，驗屍報告指文輝體內被放有「S」字母牌，紫紅懷疑他因調查性侵案被報復……淑娟對定勤不滿，鼓勵小寶追求可嵐，同時為可嵐物色對象，對客人陳美圓之子方日進甚感滿意。日進重臨萍麗跳樓的天台，發現不少疑點。日進主動找定勤到酒吧調查，協助可嵐捉到性侵案的疑犯S先生，揭出重大秘密！日進剖析文輝案的S字，聯想到天台擺成L字形的花盆及Mary電郵中的T字照片，認為並非單純巧合，背後應有關連！

異空感應第13集劇情 (12/11)

日進要追查殺文輝的兇手，向紫紅了解文輝的為人。文輝的前妻馮卡雯與神秘人聯絡，警方決定重點調查卡雯。日進、可嵐多了交集，感情大進，同時發現紫紅不為人知的一面！淑娟安排可嵐與日進相睇，怎料與美圓鬧翻。萍麗之死有新發現，日進相信與Mary提及的殺手有關，將三宗「字母命案」通告警隊高層，因案情嚴重要秘密進行。另一方面，日進因種種顧慮，抑制對可嵐的感情！神秘人在網上公開殺警言論，家明安排可嵐協助日進調查神秘人的身份……

異空感應第14集劇情 (12/12)

化名「Sigma」的神秘人在網上自稱是殺警兇手，日進分析疑犯的手法行兇動機，繼而發現Sigma以暗號與一網民溝通……可嵐得知淑娟和有山爭吵，回家發現此事與定勤身份有關，最後可嵐竟於揭開一段不能告於人前的醜陋秘密！可嵐、日進試圖聯絡定勤，關鍵人物定勤竟然卻突然失蹤。可嵐向小寶查問，終發現定勤不為人知的過去……警方發現卡雯形跡可疑，逮捕她後有重大發現，卡雯坦言自己並沒殺害文輝，亦一直隱瞞著Sigma的身份。Sigma在網上留言，揚言將要再殺警察…

異空感應第15集劇情 (12/13)

卡雯揭出Sigma是其學生梓峰，文輝被殺案終於亦水落石出，梓峰卻逃之夭夭！有山、淑娟冷戰，可嵐無計可施。後來，有山在街上遭人欺凌，淑娟挺身護夫，夫妻終和好，但淑娟要有山作出抉擇！可嵐與日進吃飯，因共享Mary的歌而動情，二人親吻，關係更進一步。警方擔心梓峰要對紫紅不利，紫紅擔心丈夫受牽連，卻意外發現他有外遇……警方終擒獲梓峰，梓峰竟指卡雯才是兇手，究竟真兇是誰？同時間定勤被一名妓女搭上，妓女最終竟被發現倒斃單位內……

異空感應1-10集劇情

異空感應第6集劇情(12月2日)

可嵐為了幫被國弘害死的同袍討回公道，最終獲其妻子的原諒。嵐母何淑娟不想可嵐當警察，着丈夫邢有山幫忙籌謀後路，怎料可嵐已獲調回重案組。日進、定勤搜集資料寫書，往監獄訪問連環殺手林港生，港生似已悔改，故意避談過去……可嵐想念日進卻沒藉口見面，好友陶小寶為可嵐慶生欲伺機表白，怎料可嵐相約同僚及日進聚會，意外發現她與定勤竟是同年同月同日出生。可嵐遺失頸鏈，日進幫忙尋回，可嵐還聽到日進手機內的特別歌曲，氣氛浪漫！

異空感應第7集劇情(12月2日)

日進、定勤再訪問港生，取得進展！日進、可嵐為定勤補祝生日，定勤喝醉，時自稱是定勤女友的Candy出現，日進後來發現她與定勤關係似非比尋常。少女羅秀惠失蹤，可嵐約日進幫忙搜索，怎料後來懷疑秀惠遭姐姐羅秀婷殺害！另一時空，Mary逃過紫紅的追捕，努力追查日進的下落，要求日進好友謝迪夫帶她到日進之前失蹤時的匿藏處，於單位內有可怕發現……Candy跟蹤定勤至大學，與定勤起爭執，日進趕至發現定勤中刀受傷……

異空感應第8集劇情(12月2日)

定勤送院治理，日進、可嵐勸定勤報警卻不果，定勤道出與Candy的關係。秀婷否認殺害妹妹秀惠，再接受盤問卻間接承認與秀惠發生爭執後殺了她，後來又推翻此事。可嵐覺可疑，找日進分析案情，日進推斷秀婷曾患情緒或精神病，可嵐調查後有發現！定勤出院，日進、可嵐聯手引出Candy，卻遇上阻滯……日進設法獲得秀婷的信任，與可嵐陪同秀婷上山重組案情，秀婷確信自己沒有殺人，日進、可嵐最後卻在山上找到秀惠的屍體！

異空感應第9集劇情(12月2日)

秀惠的父母羅啟釗、曾萍麗驚聞女兒死訊，趕去認屍，悲痛欲絕。定勤通知可嵐，指秀惠死於窒息，初步排除秀婷是兇手。警方接報得知啟釗欲對家人不利，日進有預感，預視到啟釗推秀婷下樓的畫面，忙找可嵐去救人……警方在秀惠衣服上有發現，懷疑兇案與秀惠的男友有關！日進、定勤陪謝迪夫往秀惠居住的圍村拍片，意外打探到秀惠的外婆盧美蘭有所隱瞞。可嵐循秀惠男友提供的線索追查，揭發意想不到的秘密！同時，定勤在殮房亦有發現……

異空感應第10集劇情(12月2日)

日進、可嵐與定勤懷疑有人因財失義，對秀惠動殺機。警方擒獲關鍵人物，得知更多有關秀惠的秘密。日進、定勤找不到美蘭，往找萍麗查問，發現萍麗暈倒廳中，萍麗稱與美蘭因殮葬之事起爭執，被她打傷，兒子被美蘭帶走。日進、定勤及後發現一間小屋失火，在屋外發現美蘭受傷倒地，定勤入屋救其孫兒，竟被人打暈……日進等人要救回萍麗的兒子。同時，兇案的真相終於水落石出……另一時空，Mary相約迪夫見面，紫紅此時卻突然出現……

異空感應第1集劇情(11月25日)

方日進發現他的父親方以信，一名律師，涉及非法活動，方日進十分生氣，更因此放棄修讀法律，離開香港轉讀犯罪心理學。同時，一名記者意外喪生，女警邢可嵐得知事件與富商范國弘有關，但被上司阻止調查，只能暗中查探。

五年後，方日進回港擔任大學講師，受邀協助警方調查案件。法醫助理莊定勤發現了線索，幫助日進分析犯人的特徵。日進和定勤意外發現一具屍體，隨後被可嵐帶回警署問話，最終揭開真相。日進收到一封自稱Mary的求救電郵，與Mary聯絡後驚訝地發現，她的外貌竟與可嵐一模一樣。

異空感應第2集劇情(11月26日)

日進與Mary的通話瞬間中斷，電郵中附有照片，其中一張是用血寫成的T字標誌。進一步搜索後，他得知可嵐五年前因調查國弘而失去了同袍。日進的好友謝迪夫告訴他，景揚大廈的強拍重建背後似乎隱藏著與T字有關的秘密。

日進在大學再次接通了Mary的電話，但當可嵐出現時，Mary卻立刻消失。日進向可嵐透露了關於景揚大廈的線索，而可嵐的調查也有了進展。回到家後，日進找到證據，證明方以信與國弘有關。此時，Mary再次致電日進，讓他終於知道了她的真正身份。另一方面，可嵐卻被一名神秘人悄然跟蹤。

異空感應第3集劇情(11月27日)

可嵐查出方以信和范國弘相識，跟蹤以信時遇到了日進，並設法進入方家調查。日進猜到可嵐的來意，在送她離開時，突然有種不祥的預感，感覺她會面臨危險。日進的母親的戶口收到一筆鉅款，他深信這是來自以信的非法勾當。日進想了解可嵐的調查進展，但他和定勤被人綁架。幸運的是，日進因定勤的幫助而獲救，但定勤卻失踪了。日進憤怒地責怪以信，而以信隨後發生車禍，重傷入院，卻揭示了他的秘密。

日進重返山上尋找定勤，卻發現以信仍未醒來。令他驚訝的是，在他被綁架期間，可嵐曾與Mary通話。

異空感應第4集劇情(11月28日)

可嵐查明了方以信車禍的真正原因，日進開始懷疑此事件與綁架他的案件有關。阮康，方以信的高官朋友，來醫院探望，告訴日進以信手中掌握著范國弘的秘密。同時，阮太向可嵐求助，聲稱她擁有阮康與國弘官商勾結的證據。

日進找到一本記載著以信秘密的筆記，內中充滿了國弘的罪證。正當他準備將這些資料轉交給可嵐時，突然接到了Mary的視像來電。她驚恐地告訴日進，她看到未來的他，被殺手逼上了一輛白色私家車，隨後這輛車發生了大爆炸，日進當場被捲入火海之中！

異空感應第5集劇情(11月29日)

可嵐私下通知重案組保護阮太，此事件引起上司焦紫紅的關注，使可嵐面臨處分。阮太隱藏了一些重要信息，而阮康則逃之夭夭，范國弘依然逍遙法外。范國弘的手下丁泰臣因襲擊日進被捕，成為指證國弘的唯一希望，但他在法庭上卻裝瘋賣傻，一人拿下了所有罪名。日進因與案情有關人士而無法協助警方，卻想出一個方法讓泰臣指證國弘，這需要可嵐的協助。在另一時空，Mary被焦紫紅等人追捕。紫紅拔槍指向Mary，指控她開槍殺人，成為通緝犯的她堅決拒絕自首，與紫紅展開對峙。

異空感應演員陣容

陳家樂 飾 方日進

學生時期因知道父親涉及非法活動，放棄修讀法律，轉而修讀犯罪心理學，5年後成為大學教授。

陳曉華 飾 邢可嵐/Mary

邢可嵐是一名女警，五年前因調查國弘而失去了同袍。邢可嵐/Mary樣子是一樣的。

阮浩棕 飾 莊定勤

法醫助理

阮浩棕屬靚仔小生類別，真係唔錯。（《異空感應》劇照）

譚凱琪 飾 焦紫紅

刑偵組督察,重案組督察

魯振順 飾 方以信

方日進的父親。