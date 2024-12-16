億萬歌神中環街頭拍拖飲手搖　曾揭戶口得返3千萬老婆陪走過低谷

歌神陳奕迅（Eason）與徐濠縈2006年結婚，育有一名寶貝女陳康堤。陳康堤不知不覺已19歲，更傳出暗撻大5年日本混血男模Pete（仲佳佳）。既然女兒已擁有自己生活，陳奕迅及徐濠縈如今更享受二人世界，早前陳奕迅在內地開巡迴演唱會，依然忙裡偷閑，與徐濠縈拍拖睇日落，陳奕迅小鳥依人枕上徐濠縈膊頭，閃盲網民！

徐濠縈曬出與老公陳奕迅合照放閃。(小紅書)

陳奕迅與徐濠縈好恩愛。(微博圖片)

近日再有人發現陳奕迅徐濠縈在香港拍拖。有人在社交網發文稱在中環街頭見到陳奕迅，陳奕迅和徐濠縈正在過馬路，陳奕迅一身便裝，除低口罩飲手搖飲品；徐濠縈則戴上絲巾，攞住靚袋，打扮隨性又不失女人味。

陳奕迅和徐濠縈多年來互相扶持。（徐濠縈 Hilary Tsui@FB）

陳奕迅緊跟在徐濠縈身後，徐濠縈充滿大家姐感覺，兩人關係一目了然，恩愛18年，感情愈來愈堅固，真是令人羨慕！有人擔心陳奕迅着短褲對腳會凍，有人指陳奕迅做開運動所以唔怕凍。

陳奕迅常現身街頭食平民小店，如同普通市民，有報道指陳奕迅目前的身家保守估計至少10億，一家三口所住的壽臣山Shouson Peak的獨立屋當年以2億3千萬買入，2016年舉辦了三年多的134場世界巡迴演唱會，被報道指估計身家暴漲2億，雖然陳奕迅疫情期間曾自爆自揭戶口只餘三千萬好窮，收入近乎零，但今次再搞巡唱，相信吸金不少。

陳奕迅同徐濠縈現身中環街頭。（小紅書）

陳奕迅似手搖飲品，緊跟老婆身後，好似小嬌妻咁。（小紅書）

陳康堤疑似戀上日本混血男模。（網上圖片）