張曦雯著粉紅色晚裝任賽馬日主禮嘉賓　黃美棋估中冠軍頭馬嬴珠寶

張曦雯日前（15日）擔任年度盛事「六福珠寶賽馬日」的主禮嘉賓，聯同六福集團主席兼行政總裁黃偉常先生、香港賽馬會行政總裁應家柏先生、香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安先生，以及2024年度香港小姐冠軍倪樂琳小姐、亞軍兼最上鏡小姐梁嘉莹小姐、季軍楊梓瑤小姐、友誼小姐王汛文小姐主持「六福珠寶賽馬日」揭幕儀式，為盛會揭開序幕。

2024年度香港小姐冠軍倪樂琳小姐、亞軍兼最上鏡小姐梁嘉莹小姐、季軍楊梓瑤小姐、友誼小姐王汛文小姐主持「六福珠寶賽馬日」揭幕儀式。(公關提供)

張曦雯小姐日前（15日）擔任年度盛事「六福珠寶賽馬日」的主禮嘉賓。(公關提供)

一眾名媛及明星包括蔡穎恩小姐、許靖韻小姐、黃美棋小姐、林千渟小姐、吳嘉禧小姐、杜以辰小姐、余潔滢小姐、陳爽小姐及郭思小姐均以精美頭飾搭配華麗珠寶，盡顯高貴優雅，聯同沈震軒先生、湯君慈先生及湯君耀先生等名人嘉賓一起觀賞精采賽事，現場衣香鬢影，場面盛大。

一眾名媛及明星包括蔡穎恩小姐、許靖韻小姐、黃美棋小姐、林千渟小姐、吳嘉禧小姐、杜以辰小姐、余潔滢小姐、陳爽小姐及郭思小姐均以精美頭飾搭配華麗珠寶。(公關提供)

2024年度香港小姐冠軍倪樂琳小姐、亞軍兼最上鏡小姐梁嘉莹小姐、季軍楊梓瑤小姐、友誼小姐王汛文小姐主持「六福珠寶賽馬日」揭幕儀式。(公關提供)

沈震軒先生、湯君慈先生及湯君耀先生等名人嘉賓一起觀賞精采賽事。(公關提供)

榮獲三項《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳女主角」提名的張曦雯表示：「聖誕節是一年一度的重要節日，我特別期待與親友相約聚餐和交換禮物的珍貴時刻。既閃耀又可傳情達意的珠寶不但是理想的送禮之選，非常切合聖誕的主題及氣氛，更可讓現代女性配襯不同造型來增添自信。就如我身上的六福珠寶最新『冰‧鑽光影金』系列，原來黃金首飾都可以閃耀出如鑽石一般的光芒，不論是出席隆重場合時佩戴，或與朋友聚會時戴上，同樣可收點睛之效。」

張曦雯小姐日前（15日）擔任年度盛事「六福珠寶賽馬日」的主禮嘉賓。(公關提供)

一眾名媛及明星包括蔡穎恩小姐、許靖韻小姐、黃美棋小姐、林千渟小姐、吳嘉禧小姐、杜以辰小姐、余潔滢小姐、陳爽小姐及郭思小姐均以精美頭飾搭配華麗珠寶。(公關提供)

當日活動場地佈置以璀璨光影金色調為主題，更特別設置了頭飾試戴體驗區，讓女士們戴上設計精緻的頭飾，為造型錦上添花，彰顯珠寶品牌的「愛很美」品牌理念。作為當日重頭戲之一，張曦雯小姐率先聯同六位2024年度香港小姐佳麗於馬匹亮相圈上演時尚閃飾秀，隨後六位香港小姐再移師至馬會廂房上演第二輪時尚閃飾秀，各人盛裝打扮，身上佩戴六福珠寶全新「冰‧鑽光影金」系列新品黃金首飾，採用嶄新工藝打造，猶如帶有鑽石光芒的炫彩，新品首飾更是全球首次曝光，璀璨閃耀的黃金首飾與眾人華麗的打扮互相輝映，綻放閃耀魅力。此外，當日大會更安排了現場樂隊表演，並邀請著名玄學師傅唐碧霞師傅分享蛇年生肖運程，為一眾來賓帶來精采不斷的節目。

張曦雯小姐率先聯同六位2024年度香港小姐佳麗於馬匹亮相圈上演時尚閃飾秀。(公關提供)

一眾名媛及明星包括蔡穎恩小姐、許靖韻小姐、黃美棋小姐、林千渟小姐、吳嘉禧小姐、杜以辰小姐、余潔滢小姐、陳爽小姐及郭思小姐均以精美頭飾搭配華麗珠寶。(公關提供)

2024年度香港小姐冠軍倪樂琳小姐、亞軍兼最上鏡小姐梁嘉莹小姐、季軍楊梓瑤小姐、友誼小姐王汛文小姐主持「六福珠寶賽馬日」揭幕儀式。(公關提供)

著名演員黃美棋小姐於「競猜心水頭馬遊戲」猜中六福珠寶盃冠軍頭馬，獲得六福珠寶愛很美系列珍珠鑽石吊墜連項鏈。

著名演員黃美棋小姐於「競猜心水頭馬遊戲」猜中六福珠寶盃冠軍頭馬。(公關提供)

湯君慈及湯君耀孖住入場，哥哥湯君慈馬運亨通，在無刨馬經只靠買幸運號碼的情況之下連贏三場頭馬，笑言今晚會請弟弟湯君耀食飯慶祝。