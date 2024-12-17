滕麗名婚前情路坎坷屢遇渣男　兩舊愛同場搭膊頭合照親密如兄弟

48歲的滕麗名去年與從事金融業的老公朱建崑慶祝結婚10周年，高調在社交平台分享合照，勁甜蜜！但其實滕麗名婚前的情路十分坎坷，曾兩度遇上負心男，與魏駿傑拍拖9年，最後因對方移情別戀小20年的張利華而告終，因而被貼上「渣男」的標籤。之後滕麗名與郭政鴻秘戀3年，男方被爆隱瞞已婚及有女兒一事，導致滕麗名背負第三者之名。

滕麗名去年與從事金融業的老公朱建崑慶祝結婚10周年。（IG@sheepyjoycetang）

婚後未有生小朋友，享受二人世。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗名與魏駿傑拍拖9年，最後因對方移情別戀小20年的張利華而告終。（劇照）

滕麗名1998年拍《陀槍師姐》與魏駿傑撻著。（劇照）

2007年滕麗名和郭政鴻合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》撻著。（影片截圖）

《桌球天王》再合作。（影片截圖）

仲有咀戲。（影片截圖）

近日有網民發現滕麗名兩位前度一齊出現，而且狀甚老友如兄弟，引起討論。有網民翻出駱達華在中秋節期間發放的一段影片，見四位昔日TVB藝人魏駿傑、郭政鴻、陳錦鴻及駱達華聚舊，一見面已經笑不停，郭政鴻主動搭住魏駿傑膊頭，而魏駿傑又好肉緊攬實陳錦錦條腰，最後來一張大合照，有講有笑，氣氛融洽。

魏駿傑、郭政鴻、陳錦鴻及駱達華聚舊，一見面好好傾。（抖音@駱達華）

郭政鴻先主動搭住魏駿傑膊頭。（抖音@駱達華）

魏駿傑又攬番郭政鴻條腰。（抖音@駱達華）

魏駿傑肉緊攬實陳錦鴻。（抖音@駱達華）

佢都都同滕麗名有合作。（抖音@駱達華）

除了魏駿傑和郭政鴻，不少網民亦記得陳錦鴻與滕麗名曾在《雪山飛狐》中合作，而駱達華在劇集《陀槍師姐》中飾演變態連環殺手「鮑國平」，劇中一場強姦滕麗名一幕令觀眾難忘。

陳錦鴻與滕麗名曾在《雪山飛狐》中合作。（劇照）

駱達華在劇集《陀槍師姐》中飾演變態連環殺手「鮑國平」，劇中一場強姦滕麗名一幕令觀眾難忘。（劇照）

四人當中，網民均讚郭政鴻保養得最好，反而多次被嘲中年發福的魏駿仔，再度被指容貌崩壞，亦有人認錯陳錦鴻是陶大宇，紛紛留言：「這四個不是跟滕麗名有關係，就是戲裡跟滕麗名有關係」、「郭政鴻 魏駿傑 都和滕麗名談過，都辜負了她」、「哇塞！還真是兩個前夫哥都在」、「這兩位都渣過滕麗名」。