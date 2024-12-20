異空感應｜阮浩棕網民力撐年尾奪獎 Ducan一角有力成經典癲人

下周進入結局周的《異空感應》，本周劇情高潮迭起，在網絡引發連日熱討，被指是Big Boss最大嫌疑人的Duncan登勤（阮浩棕飾）更是人氣爆燈！近日令網民最肉緊的劇情，非Duncan與「懦弱渣爸」邢有山（陳嘉輝）及其「陰險大婆」何淑娟（龔慈恩飾）的恩怨莫屬。何淑娟當年發現邢有山有外遇後，竟豪擲30萬收買渣男魏耀星（胡渭康／姚宏遠分飾）對Duncan生母莊玉玲（呂珊／劉嘉琪分飾）出手。魏耀星騙財騙色後狠飛莊玉玲，自此變得更墮落的莊玉玲則不斷拿Duncan出氣…Duncan從耀星口中得知淑娟是親手摧毁自己美好家庭的真兇後，直搗邢家喊打喊殺，經過一輪驚險追逐，淑娟跌落樓梯受傷，並一口咬定Duncan是真兇，邢有山更因此對Duncan一再指責；飽受指控的Duncan欲找好友方日進（陳家樂飾）訴苦期間，發現方日進竟暗中調查自己，遂爆Seed𠝹手寫下「血的控訴」宣布與方日進絕交…

對於Duncan的悲情過去，網民無不表示同情，阮浩棕的精彩演出，更吸獲網民洗版式好評，有網民直指Duncan癲喪及觸目驚心度可媲美「唐立言（《與敵同行》郭晉安）」、「鷲哥（《巨輪2》吳岱融）」及「阿鏈（《超能使者》陳展鵬）」三大經典角色，除了直接以「Duncan」取替「鏗少」成阮浩棕最新暱稱、力推阮浩棕是全劇至愛角色的同時，還有不少網民留言表示希望阮浩棕在今年的《萬千星輝頒獎典禮》能連奪男配及男飛躍兩大獎項！近日因新劇網絡人氣急升的阮浩棕，日前接獲慈善團體邀請，到某幼稚園向小朋友大派聖誕禮物，席間更有小朋友大叫他Duncan哥哥。阮浩棕接受tvb.com訪問時，覆述當時情況謂：「有人問佢哋認唔認得呢位哥哥，佢哋就大叫Duncan哥哥。（依家出街係咪好多人直接叫你Duncan）都係呀，多謝大家支持《異空感應》。」

網民：「阮浩棕活潑中帶點邪氣」、「啲戲真係好好，呢個角色好難做，唔係一味奸，本身勁慘勁多故事」、「佢真係慘到令人同情到隔住個Mon都想安慰佢，啲戲真係好好」、 「Duncan有樣有演技應該捧啦」、「Duncan自從拍完《隱門》畀鷲哥感染咗」、「主要係為咗睇Duncan癡線」、「Duncan發火 非同小可」、「如果唔畀Duncan攞男飛 TVB要小心啲」、「希望Duncan最少入到飛躍五強！」 、「想你拎埋男配」、「Duncan好值得今年拎番個獎，睇到人好緊張」、「鷲哥式搶戲」、「做《隱門》嗰陣同鷲哥一齊玩已經好有喜感，嚟到呢套戲直接成為鷲哥」、「如果失落獎項，小心Duncan大爆發，彈起身不停精神病式重複講無理由我咁努力會無獎，越來越大聲，無理由架，點解要咁對我，跟住上台掃枱掟嘢」。Duncan角色熱度如此高，自然亦有不少「名場面」，本周Duncan將衰格生母的骨灰似笑非笑掉進垃圾車後，臉上流露的空洞陰森笑容成為經典，不但當晚已有「Duncan掉垃圾Gif」在網上流傳，更有網民直指劇集可改名《Duncan傳》：「垃圾車呢幕個表情好正」、「以後掉垃圾個樣都要學下登勤先」、「出門口掉垃圾要奸笑」。

網民讚龔慈恩依然勁靚

其實阮浩棕的角色如此突出及入屋，除有賴監製、導演及編審的功勞，一班好戲綠葉絕對功不可沒，當中尤以陳嘉輝及龔慈恩最大功勞，就是因為二人分別演活了角色的自私、懦弱、橫蠻及陰險，才令網民鬧得盡情、看得肉緊，亦令Duncan成功吸獲大量同情及支持。監製Amy姐亦感激龔姐為了成就Duncan這個角色，甘願拋下形象包袱飾演陰毒大婆：「龔姐都講過話如果係佢自己嘅選擇，佢唔會做到咁衰，但為咗故事嘅推進同埋大局，佢好樂意去配合番個橋段同情節，好多謝佢咁專業。」

雖然網民對嘉輝及龔姐角色近乎百分百負評，但對二人的演技卻有讚無彈，有網民更力讚龔姐演活了「慈愛」及「最毒婦人心」的「最大尺度反差」：「佢嘅演繹同佢當年演觀音嘅反差好大，就好似鄭少俠演大俠同演丁蟹時嘅反差咁」、「觀音變惡妻」、「龔慈恩完全顛覆咗觀音（人士）慈祥嘅形象」，更有不少網民大讚龔姐顏值寶刀未老：「龔慈恩仲係好靚、好有氣質」。