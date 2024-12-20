韓馬利被迫去英國留學一年後自購機票返港　拍打戲曾被鬧：蠢到死

70歲的韓馬利（Mary）接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及黃筠兒主持的新城《QK玉瑛室》節目訪問，大談入行經歷。阿譚坦言和韓馬利不太熟稔，也未曾合作過，惟雙方早前獲公司頒贈30周年金牌，兩人坐在一起談天，韓馬利突然請教阿譚如何跟伴侶維繫感情，而感情生活相當低調的阿譚，亦跟她侃侃而談：「大家都係女人，都可以分享吓。」

韓馬利接受譚玉瑛訪問，請教對方夫妻相處之道。

韓馬利（Mary）接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及黃筠兒主持的新城《QK玉瑛室》節目訪問。

韓馬利自小熱愛跳舞，她在節目中透露入行前曾是一名舞者，但當時父母認為跳舞沒出息，故反對她跳舞。「我媽咪係教書嘅，佢覺得有書唔讀去跳舞有咩發展？但佢反對之下好民主，而且我細個代表好多學校去攞獎，又代表全香港去比賽，喺1970年代表日本世界博覽會喺香港館表演，我同查理斯王子影過相㗎！」引來全場譁然。

韓馬利今年70歲，但身材樣貌都keep得好好。

韓馬利早前獲頒贈30周年金牌。（資料圖片）

韓馬利好鍾意跳舞。（影片截圖）

後來韓馬利被母親送到英國留學，但她不喜歡讀書，一年之後獨自購買機票返港，任性的她令母親相當生氣，「咁返到香港我就同周梁淑怡（Selina）個女補習，我媽咪同佢講，話個女讀唔成書好冇用，Selina話你不如入TVB做PA。見工嗰個係孫郁標，佢見我跳舞攞咁多獎，唔跳就嘥咗，咁啱公司唔夠舞蹈員，佢問我可唔可以去跳舞，但我媽咪就係唔想我跳舞，點知Selina出口，我媽咪就應承畀我跳一年，PA有位就轉番過去。之後就好自然轉到幕前，真係無心插柳柳成蔭。」

做過主持。（影片截圖）

韓馬利直言唔鍾意讀書。（影片截圖）

喺TVB拍過唔少劇集。（影片截圖）

韓馬利1976年首次拍劇便在《陸小鳳》中擔任女主角，直到現在仍在影視圈發展，當年未入過訓練班的她，自爆被李家鼎罵得最多，「以前拍功夫片，有一段時間好鍾意用拳腳，全部都係自己做冇替身，除咗吊威吔或者好高跳落嚟，嗰時邊有學過，臨時拍臨時學，入到廠學完要即刻拍，你知李家鼎幾咁惡，我直情打到出廠嘔，嘔完仲要畀佢鬧蠢到死；不過佢個人心地好好，好關心人，只係性格係咁。」

以前拍打戲，韓馬利就曾被李家鼎鬧「蠢到死」，但知對方原來為自己好。（影片截圖）

與老公杜燕歌結婚35年的韓馬利，笑言與丈夫十分不相襯，「我哋簡直係南轅北轍，無論係我哋嘅思想、生活習慣、鍾意嘅嘢都完全唔一樣，冇拗撬時就好，如果碰到底線，我會話再講我會發火，咁大家就唔出聲；我同佢都三十幾年，由好難磨合，到依家都彼此尊重對方。」

韓馬利與老公杜燕歌結婚35年。（微博圖片）