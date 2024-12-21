歐倩怡用一句說話回應緋聞　冬至不愁寂寞孖12歲囡囡開心購物

歐倩怡（Cindy）與郭晉安分居兩年，至今年5月正式宣佈離婚，結束18年婚姻。近日剛踏入45歲的歐倩怡與比自己年輕10歲的旅遊節目主持人袁學謙傳出緋聞，二人同是培正中學舊生，歐倩怡離婚不到兩個月，便火速簽約成為旗下藝人，袁學謙亦為歐倩怡「失言」護航，指歐倩怡為人簡單、真誠，性格是「直腸直肚」，因多年沒有現身大眾視線，才會因為說話太真被人誤解。

歐倩怡離婚後復出幕前。（IG圖片）

袁學謙曾為歐倩怡護航。（IG/@benedictyuen）

歐倩怡今日（21日）凌晨在IG Story分享一張充滿笑容的舊照，透露是去年為舊老闆到香港公園拍攝的短片花絮，並特意留言疑澄清緋聞：「請不要相信實的comments同報導。歐倩怡心情似乎未愛影響，趁冬至前日天，孖12歲女兒郭以雅去shopping，每人一大袋滿載而歸，不過歐倩怡好保護囡囡，為她用上聖誕老人emoji遮面。

歐倩怡似乎是否認緋聞。（IG@cindyauau）

聖誕同囡囡瘋狂Shopping。（IG@cindyauau）

郭晉安和歐倩怡分開後，子女跟爸爸同住，日前郭晉安與胞姊郭致因共同創立的草姬集團（2593）在港交所主板掛牌，晉安亦激罕與16歲的兒子郭令山合體拍片，郭晉安寫道：「一閃就長大了。」而歐倩怡與女兒感情特別好，暑假已跟囡囡去韓國旅行，早前又透露已答應囡囡會再去落雪的地方過冬天。

歐倩怡生小朋友後便專心相夫教子。（微博圖片）

郭晉安與歐倩怡育有一子一女。（微博圖片）

郭晉安同16歲囝囝郭令山罕有合體拍片。（影片截圖）

歐倩怡同囡囡感情特別好。（IG@cindyauau）