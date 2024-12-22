90年代女神嫁富商後港英兩地飛　突然宣布搬離南區豪宅︰太多回憶

90年代女神童愛玲2003年嫁給台灣富商王敦民後誕下一子，之後淡出演藝圈，至2022年復出拍攝ViuTV劇集《季前賽》，飾演姜濤媽媽，掀起網民熱議。其後童愛玲又回歸家庭，在英國和香港兩邊走，年初返港時發現在機場托運的行李遺失，發文控訴國泰航空。昨日（21日）她突然在社交平台發文，透露要搬離居住16年的港島南區豪宅，表示在這裏有很多回憶，臨別拍下超級巨廳及屋外無敵美景，環境舒服令人羨慕。

童愛玲2003年嫁給台灣富商王敦民後誕下一子。（IG@eileentung）

身形Fit爆！（IG@eileentung）

養尊處休的童愛玲自拍了搬家的情況，陽光影照下見她皮膚極緻細嫩，絕對稱得上是美魔女，完全不似年過半百。她為保私隱刻意將背景模糊化，但仍隱約見到不少家當需要搬運。之後全屋清空，一眼便能看清楚巨廳有幾大、樓底高有幾高，還有一排六隻落地大窗，可以見到屋外山海美景，睇日落日出一流！她亦有從高處俯瞰屋外環境，高居臨下全是低密度豪宅，還有一個隱敝的小石灘。

童愛玲要搬家。（IG@eileentung）

嘩，個客廳好大，望出去全是海景，睇日出日落一流！（IG@eileentung）

全屋落地玻璃。（IG@eileentung）

童愛玲以英文留言：「告別前最後一張自拍照。 16年，太多回憶。這間公寓將永遠在我心中佔有特殊的位置。」不少友人都關心她之後搬去那裏，童愛玲亦有回覆：「別擔心，我們不會離開你。我們非常喜歡這個環境和優質的服務 - 我們很難搬出原來的地方。」、「 離南區不遠」。

俯瞰無敵美景。（IG@eileentung）

外望仲有小石灘。（IG@eileentung）

得閒放狗。（IG@eileentung）

生活無憂。（IG@eileentung）

完全唔似52歲，放狗不忘騷長腿。（IG@eileentung）

現年52歲的童愛玲是台灣藉香港藝人，年輕時被家人送往外國留學，大學畢業後在一間酒店實習，遇上劉德華的經理人，對方覺得她氣質和外表出眾，於是把她簽約旗下。童愛玲在1993年拍攝電影《火蝴蝶》入行，其後與黎明合作和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》演「阿May」成當年熱話。她亦拍過電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》、《旺角的天空》、《流氓醫生》等，曾與多位男神包括梁朝偉、馮德倫、吳鎮宇、劉青雲等合作，因而被封為「男神磁石」。

2022年復出拍攝ViuTV劇集《季前賽》，飾演姜濤媽媽。（IG@eileentung）

飾演母子。（IG@eileentung）

Keep得好好！（IG@eileentung）

童愛玲曾與黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》，成功令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

童愛玲在電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》中飾演陳堅姐姐。（影片截圖）

有指童愛玲與丈夫王敦民是青梅竹馬，男方更是她的初戀情人。據說王敦民在中學時期已暗戀童愛玲，但當時未向對方表白。直到後來二人在一個商場外重逢，男方把握機會力追童愛玲，成功抱得美人歸，二人拍拖3年便決定結婚。婚後童愛玲為丈夫誕下兒子王子毅，之後淡幕前專心照顧家庭。

童愛玲2003年嫁給台灣富商王敦民後誕下一子，之後淡出演藝圈。（IG@eileentung）

與兒子去睇波。（IG@eileentung）

童愛玲近年英國同香港兩邊走。（IG@eileentung）

媽媽都好優雅具氣質。（IG@eileentung）

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