東張西望｜80歲商場租客上演真人版「破地獄」？疑似燒紙錢敲木魚

今日（21日）的《東張西望》最新一集講述「除咗殯儀館可以打齋，呢度（深水埗某商場）都有，唔通真係要幫生人破地獄？」節目團隊親身去到深水埗某商場，竟然在商場發現一間佛堂，裏面不時會發出打齋的聲音，還會有人燒香，令到商場走廊「烏煙瘴氣」，令到不少店主深受影響。

《東張西望》最新一集講述80歲商場租客上演真人版「破地獄」？(節目截圖)

引起鄰近店主大呻不滿

其中一位店主Ling接受訪問表示：「平時佢會上香、打齋念經同埋敲木魚，會維持咗一日，啲客人聽到就會好驚，因為呢度都係商場，啲人聽到啲聲以為係打齋同埋靈堂，唔夠膽再嚟，會影響做生意。」她強調會令自己脾氣暴躁。

據了解佛堂負責人是一位80歲的伯伯，平時有客人才會回來，接着會開始長達8小時的敲木魚聲音。接着其他商戶的顧客不滿親自向伯伯投訴，該名伯伯嬲爆回覆：「你覺得唔啱就去報警，你受人唆擺我告訴你點樣死？你受到人哋唆擺。」

店主Ling接受訪問指涉事的店主會上香、打齋念經同埋敲木魚。(節目截圖)

另一位商店的負責人MiMi接受訪問表示：「呢個月開始伯伯好早就燒香，一點幾鐘就聞到啲香煙味，本身我個鼻敏感，聞得多我都好辛苦，有陣時行出去，夜晚返到去都不斷流鼻水要食鼻敏感藥，有陣時流鼻涕嗰陣會流少少鼻血出嚟。佢（伯伯）都話啲香煙同埋紙錢都係聞得㗎！但係唔可以要求人哋一齊聞，因為依度冷氣抽風位置就會啲煙不斷飄，令到我舖頭會變得好侷，我裝咗風扇盡量將啲煙吹出去。」

另一位商店的負責人MiMi指聞到啲香煙味，不斷流鼻水要食鼻敏感藥。(節目截圖)

據知已經有不少的商戶向警方投訴，不過也是徒勞無功，還遭受對方（伯伯）的報復，店主Ling透露早前也有報警：「管理處都有派人嚟，不過佢而家就係關埋道門喺裏面燒，管理處嘅人嚟到就話見唔到有火，都唔肯開門，為咗報復我就喺門口嗰度燒紙錢，令到舖頭門口有好多灰，警察就話叫管理處將影片睇閉路電視之類，但係管理處又唔肯交出嚟。所以我專登為咗佢喺出邊安裝咗一個攝錄機。」

據了解佛堂負責人是一位80歲的伯伯。(節目截圖)

節目團隊最後聯絡涉事的店主做電話訪問，對方表示：「我承認我係做法事。」被問到做法事是否包括打齋和燒香，他回應：「我唔敢，唔包括，我一個人關咗道門念經有咩問題？見到我冇燒，就係冇燒，嗰啲指甲油影響我，但係冇人理，大家可以試吓問指甲油，點完我先點香，聞香係冇問題，但聞到指甲油係會死人，商場租俾我做法事，我着住個袍去做法事有咩問題？細細聲敲木魚，係咪蝦我幾廿歲？」之後節目組向管理處詢問，不過就沒有收到任何的回應！

涉事的店主疑似燒紙錢敲木魚。(節目截圖)