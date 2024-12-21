失婚前TVB小花冬至派福利　寒冬穿短袖連身裙曬不科學身材

今日（21日）是冬至，又臨近聖誕佳節，36歲前TVB小花白雲（Snowy）趁機會在社交平台大派福利，除了在白色聖誕樹前留影，又穿上一件淺黃色超低胸連身短裙的靚相，「瞓身」甫士令豐滿上圍頓成焦點。

又到聖誕！（ig@snowybai）

白雲大曬名牌手袋。（ig@snowybai）

同聖誕樹影相。（ig@snowybai）

同朋友慶祝。（ig@snowybai）

白雲出名得天獨厚，天生擁有不科學的誇張身材，被讚是「人間最強胸器」。今次她在疑似是香港維多利亞港沿岸酒店內取景，相比起平時的泳裝較會端莊穩重，短袖連身裙配黑色長靴，不過U型的低胸裙仍難掩豐滿上圍，由最初輕托香腮，之後愈坐愈低，簡直有「頂上喉嚨」之勢。白雲寫道：「還是香港暖和😍喜歡陽光，喜歡熱的地方😌」。粉絲紛紛湧到留言區大讚：「美到犯規😍❤️」、「😍大美人，係妳令到香港so hot啊🔥」、「洶湧澎湃 + 絕對領域，叫人點忍」、「性感又不失優雅❤️」等。

天氣雖然凍，但白雲依然着短袖連身裙。（ig@snowybai）

仲有低胸。（ig@snowybai）

愈瞓愈低大不科學身材。（ig@snowybai）

白雲曾在綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「講唔猿」，之後參與不少電視劇如《鐵探》 、《不懂撒嬌的女人》等，2020年離巢TVB，翌年更與任職建築師的前港男江俊霖（Kelvin）離婚，有指夫家不滿白雲過分性感，成離婚的導火線，回復單身後的白雲亦似乎做回自己，派福利的尺度變得近乎「零底線」，令人想入非非。

白雲曾在綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「講唔猿」。（ig@snowybai）

上圍曾出現離奇摺痕。（ig@snowybai）

白雲擁有不科學身材。（ig@snowybai）

自豪豐滿上圍。（ig@snowybai）

有傳經常性感，成離婚導火線。（ig@snowybai）

白雲穿泳裝騎馬。（ig@snowybai）

白雲穿泳裝騎馬。（ig@snowybai）

白雲大曬性感泳衣照，皮膚白滑。（ig@snowybai）

身材出眾。（ig@snowybai）

白雲以不科學身材，俘虜不少粉絲。（ig@snowybai）