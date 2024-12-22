黃翠如陀B獲老公貼身照顧 曾流鼻血20分鐘嚇親阿媽：去醫院？
撰文：程嵐風
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43歲的黃翠如與蕭正楠結婚6年，上月她在社交平台上宣布懷孕喜訊，並透露3年前曾經歷流產的痛苦。自從成為準媽媽後，黃翠如獲圈中好友和網民無限祝福，老公蕭正楠更是呵護備至。昨日（21日）冬至，黃翠如就過了滿足的一天，但卻莫明奇妙經常流鼻血，不少有經驗的媽媽留言為翠如解憂。
黃翠如在社交平台分享多張相片，見她素顏面色非常好，和老公穿上情侶款禦寒褸，在車箱內吃車仔麵和腸粉，買完一棵幸運樹再返家打遊戲機，而最後一張相就見到翠如用紙巾塞住鼻孔，寫道：「冬至快樂🌈終於吃了碗開心車仔麵，再食個混帳腸粉。買了一棵名為幸運樹的植物，再回家打OverCook😂可能為今晚冬至太用心煮飯，留了一點鼻血~祝大家冬至快樂❤️」。
不少有類似流鼻血經驗的媽媽紛紛留言，教她在冷氣地方用保濕器，有網民說：「我大肚嗰時都成日流鼻血架！仲要一流流好多！但未陀b之前係無乜流過鼻血」。翠如回覆：「係喎，唔知點解」、「我試過係餐廳食飯食食下流，流左勁耐，敷左好耐冰先止到，又試過係娘家流左20分鐘，我阿媽問洗唔洗（使唔使）去醫院😂」。另有網民關心翠如大肚不應該太操勞煮飯，她爆笑回應：「我打機裏面煮飯咋😂」，並表示老公會無限容忍：「我個拍檔佢話佢要忍住喎」，真是甜到入心！