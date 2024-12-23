林峯考慮個唱重現「飛鷹哥」　與老婆囡囡過白色聖誕考慮追多個

林峯、陳茵媺、許廷鏗及楊洛婷出席雜技團表演特別場活動。（葉志明攝)

林峯、陳茵媺、許廷鏗及楊洛婷，今天（22日）到中環出席雜技團表演特別場活動，林峯計劃之後帶埋老婆同女兒「格格」入場，他又指自己拋銀仔都幾叻，但都不及老婆勁，不是機動遊戲就略為抗拒，尤其跳樓機。「以前都OK，而家承受力弱咗好多。（如果囡囡話想玩呢？）都得，當年我老婆都好驚，但都照陪我玩。」林峯又指4歲囡囡已提出想玩過山車，如果身高許可的話，身為爸爸嘅都頂硬上。

林峯話隨時可以「重現」飛鷹哥。（葉志明攝）

林峯日前在澳門舉行嘅頒獎首封影帝，他指這個也是人生第一個電影獎項，多謝老闆古天樂，讓他近幾年多了拍電影的機會，自己亦會繼續努力。「都係一份幾好嘅聖誕節，另一份係可以有時間同到老婆、囡囡一齊過，農曆新年都會一齊去玩。」林峯預計會過白色聖誕，囡囡亦早在上海室內滑雪場學會單版轉彎，最近亦有在學鋼琴，十分多才多藝。問到會否打算追多個，林峯表示：「計劃一定有，但順其自然啦 。（囡囡有無話想要弟弟妹妹？）有講過，不過順其自然。」

提到為活絡油品牌拍攝嘅巨型海報，雙手舉行，單腳站立再加熊熊烈火翅膀，與心齋橋跑跑人十分相似，林峯自稱係「飛鷹哥」，又表示無諗過會引起迴響，又指當日拍攝時十分搭景十分認真，又爆在現場拍攝時更癲。「我隨時可以重現，網友惡搞都無所謂。（演唱會出動飛鷹哥？）可以考慮。」