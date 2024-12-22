陳茵媺買手袋最緊要合眼緣 細女貪靚當玩具玩唔心痛
撰文：鄺鈺瑩
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陳茵媺（Aimee）今午到中環出席雜技團表演特別場活動，她表示每年都會帶埋小朋友入場，而且一定會掟到有公仔。Aimee 解釋自己平時唔會亂買東西畀小朋友 ，加上work hard play hard ，所以嘉年華十分適合。又老公陳豪入場嘅作用是幫手拍攝留念，Aimee又讚陳豪懂得搵角度影相。「佢好enjoy，而家大仔都鍾意影相，又會editing。」
陳茵媺指8 歲女兒Camilla比自己更貪靚。「佢係會將我啲 mini size嘅袋當係佢自己嘅。（你啲手袋咁貴，捨得畀佢玩？）買完係要用，又唔會太緊張，因為照顧小朋友同做嘢都壓力大，所以有時買到想買、食到想食嘅嘢係開心。」陳茵媺又指已準備好聖誕禮物畀三位小朋友，而老公嘅仍在物色當中。問到有無禮物list畀老公，Aimee表示心意比價錢更重要。
陳豪不時贈送名牌手袋畀老婆，將「好老公」界線推高，Aimee笑稱很多時買手袋都係合眼緣 。「有時佢出埠做嘢，覺得啲嘢啱我都會suprise我，唔係淨係袋。（佢識邊啲袋款未？）佢會知我鍾意咩顏色，又會知我鍾意咩款，同埋有時我都會問佢 ，甚至出活動衣著配搭都會問佢。」