專訪｜郭珮文認傳統鍾情成熟男　自爆有圈外了解對象：相處愉快

現年23歲的郭珮文（Juliana）入行短短一年多時間，憑著「全強Body」成為網民焦點，上位速度快過火箭。事業起步順利，但感情生活卻略帶神秘，令人好奇。早前，郭珮文接受《01娛樂》專訪，除了暢談她的成長過程和入行後的各種經歷外，還大方談到以往三段愛情經歷及其愛情觀，不講不知，曾於外國留學，給人鬼妹仔感覺的郭珮文，思想原來非常傳統，更曾遇上渣男，對方只求「開心一下」；此外，郭珮文還自爆現時有圈外了解對象，談到對方時更露出一臉甜笑，冧到爆！



場地：中環迷你酒店

郭珮文暢談其愛情觀。（葉志明攝）

自認傳統 揀男友要成熟

也許二十出頭的女生，大多數喜歡高大的男生，不少更是「外貌協會」，但郭珮文偏偏不是，笑問她在「後生靚仔窮」，和「有錢成熟無頭髮」之間會怎樣選擇？她秒速選擇後者，「我不是特別喜歡靚仔，我喜歡比較成熟的，當然也不可以樣衰，但最重要還是投契。」

郭珮文透露有過三段感情經歷，初戀發生在18歲，「當時是puppy love，後來大家去了不同的大學，就算回來又在不同城市，就分手了；三個男朋友年紀都比我大，對上一個大我十年。（為何鍾情成熟男？）因為覺得他們有能力保護我，還有人生閱歷比較多，都會教到我和啟發到我。」

郭珮文透露有過三段感情經歷。（葉志明攝）

雖然人在異地，但郭珮文的前度全都是中國人，她解釋因與外國人在文化、思想，甚至家庭觀念上存在差異，例如現在很多年輕人會覺得結不結婚都不是問題，但她是傳統女人，未來會希望結婚生小朋友組織家庭。

曾遇渣男只求「開心一下」

郭珮文自爆曾遇過渣男，幸好發現對方意圖，沒有受到傷害，「沒有開始，因為認識後，我發現到他們的意圖跟我的意圖不一樣，他們就是比較簡單，只是想開心一下，不想認真，所以不好意思，我先走，掰掰。（遇過很多個？）幾個吧！」

以郭珮文的條件一定不乏追求者，但她表示從不「收兵」，沒這個精力，寧願去看電視。（葉志明攝）

有了解中對象

而問到現時的感情狀況，郭珮文大方透露有了解中的對象，是圈外人，對方最吸引她之處是：「相處愉快、開心，輕鬆，可以做自己！（是妳喜歡的壞男孩外表？）是，但他其實是好人來的。對我來講，擇偶最緊要是心地善良、有責任感，也不用太多花巧，最重要吃得開心；不喜歡自以為是的男生。」