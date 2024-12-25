天王嫂打扮低調帶囡囡北上玩樂竟無人認出　一舉動令老公慘遭批評

現年37歲的方媛 (Moka) 與大她22年的天王郭富城於2017年4月18日在香港擺酒結婚，婚後育有一對寶貝女兒，大女Chantelle與細女Charlotte，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。眨眼間兩人已結婚7周年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。

方媛低胸裝被城城緊緊攬到實。（ig@mokafy）

郭富城不時與老婆方媛到馬場。(fb圖片)

近日有內地網民於冬至當日偶遇方媛帶兩個女兒到珠海玩，同行還有她的父母，並把照片放到社交網上分享，留言寫道：「又是哪個明星來珠海長隆啦？被我拍到。這是12月21號冬至當天我在長隆飛船樂園拍到的，天王嫂方媛帶着兩位千金一起玩，一起出遊的還有方的父母，沒有帶私人助理，在二樓深海遊樂場玩了幾個經典的項目。沒有遊客認出，只有我認出她來，我上去跟她寒暄一下，她們一家人非常低調，方當天畫了淡妝，本人還挺耐看的」。相中可見方媛拖着大女Chantelle，細女Charlotte則由外公外婆湊住。化上淡妝的方媛依然相當漂亮，且散發出陣陣少女味。

方媛與父母一起帶囡囡去珠海玩。(網上圖片)

方媛與父母一起帶囡囡去珠海玩。(網上圖片)

博主又透露方媛當日與家人沒有買快速手環，需與普通人一起排隊，大感意外，隨即引起網民熱議，直指郭富城吝嗇。不過也有網民解釋其實當日並沒有太多遊客，根本無需買特快票，也有人認為可能是方媛比較節儉，持家有道，而且郭富城平日也有買名牌禮物送贈方媛，對老婆出手大方。