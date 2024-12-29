TVB小花30歲生日收花曬名牌袋　有米前男友與氣質美女蜜運中

上月剛踏入30歲的TVB小花江嘉敏（Kaman）前年與拍拖3年的電競公司高層男友Anthony分手，當年江嘉敏極度傷心，在社交平台連環出Post透露自己足足半個月沒有離開家門，似乎傷得很重，並暗示男方「出軌」兼嫌棄她為拍劇而剪短髮。

江嘉敏分手時曾連環出Post以「舊人」來形容有米男友。（IG@kaman_kong）

江嘉敏（Kaman）前年與拍拖三年的電競公司高層Anthony分手。（IG@kaman_kong）

昔日二人經常着情侶裝曬恩愛。（IG@kaman_kong）

江嘉敏曾因拍攝劇集《新四十二章》而剪短頭髮。（IG@kaman_kong）

短髮造型出事。 （IG@kaman_kong）

今個聖誕節，江嘉敏舊愛Anthony高調放閃，在IG Story分享一張長髮靚女的合照，側面看有幾分似新疆美女賈曉晨，勁有氣質；而上方一個心型圖案，Anthony與女友中間隔住個迪士尼卡通公仔，不過二人穿上紅噹噹的情侶衛衣，女方捉住貓貓的手，男方則眼定定望到實，勁有聖誕氣氛，甜蜜滿瀉。

江嘉敏舊愛Anthony高調放閃，女友呢個角度好似賈曉晨。（IG圖片）

江嘉敏聖誕節懶洋洋咁過。（IG@kaman_kong）

同日，江嘉敏亦有在IG Story出Po，雖然是一人自拍，但亦十分應節，穿上錄色鹿仔T恤留言：「熱辣辣懶洋洋過聖誕」。之後她再連環分享多張靚相，指今年的boxing day與生日禮物一齊拆，見她穿上露肩短裙，拎住白色Chanel手袋在五星級酒店的走廊留影，又收到大大束桃紅色襯白心形玫瑰花及生日蛋糕，hangtag寫道：「#今年收過最開心嘅禮物係咩啊 #年年都收到廁紙 #連埋生日禮物一齊拆 #呢間氣球店要咩都整到超勁 #超愛手上個Snoopy氣球花束」。

30歲生日同邊個一齊過？（IG@kaman_kong）

收心形玫瑰花，旁邊仲放住白色Chanel手袋。（IG@kaman_kong）

拎住Chanel手袋喺五星級酒店走廊留倩影。（IG@kaman_kong）

被指忽然富貴。（IG@kaman_kong）

江嘉敏自去年起已頻頻大曬收花相，又騷多個名牌手袋，當中包括約4萬多港元的Chanel手袋及近7萬的Hermès Roulis 23，還有Dior、Balenciaga、Loewe等等，因而被指「忽然富貴」，有傳她與撻着醫學美容集團創辦人兼家庭醫生陳正寧，但江嘉敏其後就澄清雙方只是朋友。

好身材！（IG@kaman_kong）

wow。（IG@kaman_kong）

cool。（IG@kaman_kong）

最近Kaman頻頻收花心情大靚，她戴着的耳環亦出自名牌Chanel。（IG@kaman_kong）

孭着價值近7萬的Hermès Roulis 23。（IG@kaman_kong）