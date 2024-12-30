衛蘭離開公司接近2年　感到自由度強：真係可以自己決定乜就去做

澳門昨日（28日）於新地方舉辦戶外音樂會，不少歌手都有出席，例如：亞洲超星團、張敬軒、張智霖、周柏豪、衛蘭、胡定欣、陳展鵬、羅啟豪、鍾柔美、張馳豪、黃洛姸、林智樂及姚焯菲等人。衛蘭接受傳媒訪問時表示天氣雖冷，但氣氛會令人覺得刺激，所以就會令人變暖。

衛蘭接受傳媒訪問時表示天氣雖冷，但氣氛會令人覺得刺激，所以就會令人變暖。（胡凱欣 攝）

衛蘭最近成為了空中飛人，不停到各地上節目：「因為最近去咗內地拍節目，所以依家就忙啲。」衛蘭亦表示自己愈來愈熟悉中國的地名，自己亦懂得分。被問到會否不習慣內地的飲食時，她就表示已經適應：「其實我好鍾意佢哋嘅食物，因為我自己好鍾意辣嘢！所以好多麻辣嘢我都好鍾意食嘅。同埋我適應㗎啦，其實我都好簡單，我覺得咩菜我都會鍾意食。」

衛蘭最近成為了空中飛人，不停到各地上節目。（胡凱欣 攝）

衛蘭最近於內地綜藝節目《聲生不息》中擔任嘉賓，得到不少網民的讚賞，她表示自己都始料不及：「係唔係真係咁好反應？我都等待咗呢個機會㗎啦，我好想有新嘅突破，新嘅嘗試同埋真係唱一啲唔係自己嘅歌。」而對於記歌詞方法，她表示有點壓力，因為背歌詞的時間太短。

衛蘭最近於內地綜藝節目《聲生不息》中擔任嘉賓，得到不少網民的讚賞。（胡凱欣 攝）

衛蘭被問到上了《聲生不息》後，會否覺得有特別不同的感覺：「覺得好多方面有成長，可能成日都背歌詞刺激咗我個腦，跟住就愈背愈快，然後上到台更加發揮自己。」

衛蘭覺得上了《聲生不息》後自己有成長。（胡凱欣 攝）

衛蘭最後指自己離開了公司已經接近2年，現在自由接工作令她感到快樂：「真係可以自己決定乜就去做。」而難處就是要自己主動去爭取，但就說到自己之後會再更主動一點。