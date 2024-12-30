張建聲父女戀疑玩完已Unfollow女友 宣布移民斷捨離大呻孤獨
撰文：金秀玲
出版：更新：
現年41歲的張建聲去年聖誕節大方認愛，與比自己年輕16歲的工展小姐女友曾嘉晴（Angel）高調放閃，更大曬咀嘴相，非常甜蜜！他曾自爆幫女友拎手袋、綁鞋帶，在社交平台說：「我冇辦法相信自己會變成綿羊。」明顯被Angel收服得貼貼服服，非常聽話，與幕前霸氣招積的形象成極大對比。
張建聲其後透露雙方拍拖一年半，2023年已是兩人度過的第二個聖誕，對於被指是父女戀，他更曾貼出與女友合作的劇照，透露二人確實曾在《PTGF出租女友》演過父女，留言：「其實呢，我一早已經係佢爸爸。」雖然當日愛得甜蜜，但一年後的聖誕，張建聲與Angel似乎已此情不再。
近日張建聲就拍攝了一段相當emo的短片，一臉憂鬱宣布：「呢兩日我做咗一個重大決定，就係一個人由香港搬到廣州生活，離開咗熟悉嘅環境同親密嘅朋友，斷捨離之後嘅孤獨感，同對未來嘅不穩定因素，好似沉重嘅陰霾籠罩喺我心裡面，令我陷入深深嘅憂鬱之中。臨近過時過節，呢個應該充滿歡樂同笑聲嘅日子，我反而意外地獨自面對搬遷嘅寂寞。」
他亦自稱「獨行者」，一字一句似乎都在明示自己已回復單身，而雖然其社交平台仍保留與Angel的合照，但二人已Unfollow對方。一支公過聖誕的張建聲慶幸，在佳節仍有朋友約自己，使他暫時忘記孤獨與離別，不過晚間還是獨自踏上歸途，在陌生城市面對未知前路，思緒複雜；然而，他只好安慰自己能在廣州找到新的歸宿。