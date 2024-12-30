張建聲父女戀疑玩完已Unfollow女友　宣布移民斷捨離大呻孤獨

現年41歲的張建聲去年聖誕節大方認愛，與比自己年輕16歲的工展小姐女友曾嘉晴（Angel）高調放閃，更大曬咀嘴相，非常甜蜜！他曾自爆幫女友拎手袋、綁鞋帶，在社交平台說：「我冇辦法相信自己會變成綿羊。」明顯被Angel收服得貼貼服服，非常聽話，與幕前霸氣招積的形象成極大對比。

張建聲與女友嘉晴於聖誕節高調認愛。（IG圖片）

張建聲配合女友賣萌。（IG圖片）

咀嘴勁Sweet！（IG圖片）

張建聲完全被女友收服，又拎手袋又綁鞋帶，更說對方是「馴服招積哥第一人」。（Instagram：justin311）

張建聲其後透露雙方拍拖一年半，2023年已是兩人度過的第二個聖誕，對於被指是父女戀，他更曾貼出與女友合作的劇照，透露二人確實曾在《PTGF出租女友》演過父女，留言：「其實呢，我一早已經係佢爸爸。」雖然當日愛得甜蜜，但一年後的聖誕，張建聲與Angel似乎已此情不再。

張建聲貼出《PTGF出租女友》劇照，原來他的確曾扮演女友Angel的父親。（Instagram：justin311）

張建聲41歲生日時，曾帶女友見家長。（IG@justin311）

女友曾嘉晴不時在IG曬身材。（IG@angetkc）

Angel已刪光與張建聲的合照。（IG@angeltkc）

近日張建聲就拍攝了一段相當emo的短片，一臉憂鬱宣布：「呢兩日我做咗一個重大決定，就係一個人由香港搬到廣州生活，離開咗熟悉嘅環境同親密嘅朋友，斷捨離之後嘅孤獨感，同對未來嘅不穩定因素，好似沉重嘅陰霾籠罩喺我心裡面，令我陷入深深嘅憂鬱之中。臨近過時過節，呢個應該充滿歡樂同笑聲嘅日子，我反而意外地獨自面對搬遷嘅寂寞。」

張建聲在新片中非常emo，一臉頹爆樣。（抖音@張建聲）

張建聲宣布自己作出了重大決定，就是獨自搬上廣州生活。（抖音@張建聲）

以往聖誕節與女友甜蜜放閃，如今孤身一人在異鄉，張建聲坦言好孤獨。（抖音@張建聲）

他亦自稱「獨行者」，一字一句似乎都在明示自己已回復單身，而雖然其社交平台仍保留與Angel的合照，但二人已Unfollow對方。一支公過聖誕的張建聲慶幸，在佳節仍有朋友約自己，使他暫時忘記孤獨與離別，不過晚間還是獨自踏上歸途，在陌生城市面對未知前路，思緒複雜；然而，他只好安慰自己能在廣州找到新的歸宿。